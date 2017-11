25 KG DE CANNABIS SAISIS À MAKOUDA Quand les vieux se mettent au trafic

Par Kamel BOUDJADI -

Les trafiquants sont âgés respectivement de soixante et soixante-quatre ans. L'âge avancé de ces deux personnes a choqué les populations locales.

Les éléments de la police judiciaire de la daïra de Makouda viennent de mettre la main sur deux vieils hommes en possession de 25 kilos de cannabis. Cette saisie record, jamais vue dans la région, a stupéfié les populations qui se rendent compte de l'étendue et de la gravité du fléau. Un rapport de la police fait en effet état de la récupération de 24 kg et 774 grammes de cannabis lors de l'arrestation de deux personnes qui en étaient détentrices.

Ce n'est pas uniquement la quantité qui a choqué les populations locales. Ce qui fait craindre le pire, c'est l'âge des deux personnes arrêtées en possession de ce gisement de poison à destination de la frange de jeunes parmi la population. Le même rapport de la police précise que ces deux personnes sont âgées respectivement de 60 et 64 ans. L'âge avancé de ces deux personnes a ébranlé les populations locales.

Présentées au parquet de la ville de Tigzirt, les deux personnes ont été placées en détention préventive en attendant leur comparution devant le juge pour détention de quantités de drogue destinée à la commercialisation. En fait, les affaires relatives aux délits de commercialisation de stupéfiants et de psychotropes sont très nombreuses, parallèlement à la lutte sans merci menée par différents corps de sécurité. Un récent rapport émanant de la cellule de communication fait état de six affaires traitées en la matière rien qu'au courant du mois d'octobre. Les éléments de la brigade d'investigation de la police judiciaire auront ainsi élucidé ces affaires et arrêté plusieurs personnes impliquées dans ce trafic.

Cependant, le fait nouveau n'est pas dans les quantités saisies ni dans le nombre de personnes qui s'adonnent à ce juteux mais destructeur commerce de stupéfiants et de psychotropes. Ce qui est nouveau et surtout inquiétant, c'est l'âge révélé des personnes impliquées à Makouda. Des vieux qui, dans l'imagination de la société, sont un symbole de sécurité pour les jeunes. Dans l'imagination collective, les personnes âgées sont sources de conseils bienveillants, d'expérience dans la vie à écouter et surtout de sécurité. Mais là c'est tout le contraire qui s'avère venir de ces personnes arrêtées. L'un âgé de 60 ans et l'autre de 64, ces derniers sont en train de vendre du poison à «leurs petits-enfants». Ce qui est plus dangereux dans cette affaire, beaucoup plus que la drogue elle-même, c'est que ce fait participe à la destruction de toute l'imagination sociale. C'est un facteur participant à la destruction de la société en général et de la cellule familiale, en particulier. Habituellement, l'âge des personnes impliquées variait entre la vingtaine et la quarantaine. Mais que des personnes âgées de plus de 60 ans s'adonnent à ce trafic dans un village kabyle, c'est que le feu est dans la maison.

L'implication des vieux, autrefois vénérés dans la société kabyle, n'augure pas en effet d'un avenir radieux. Les effets se font d'ailleurs plus visibles. La drogue et son corollaire, la violence, sont partout et dans toutes les tranches de la société. Après la cellule familiale, la drogue est dans les écoles, les universités, en attendant...le salut.