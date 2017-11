FIN DE CAMPAGNE À L'AMÉRICAINE À TIZI OUZOU Ouyahia et Aït Menguellet entrent en scène

Par Kamel BOUDJADI -

Ahmed Ouyahia--Ouahab Aït Menguellet

La dernière ligne droite de la campagne sera amorcée à partir d'aujourd'hui jeudi. C'est visiblement parti pour un dernier week-end super animé. Selon le programme de certains partis et listes indépendantes, la fin de campagne s'annonce à l'américaine à Tizi Ouzou. Ainsi, à quelques jours seulement de la fin de campagne, toutes les grosses pointures des partis ou presque auront fait le détour par la capitale du Djurdjura. C'est le cas de Djamel Ould Abbès venu pour soutenir la campagne des candidats de son parti, le FLN, de Louisa Hanoune, la présidente du PT ainsi que Mohcine Belabbès du RCD. Hier mercredi, l'on annonçait déjà deux grands meetings pour ce week-end. Samedi, dans la matinée, c'est Ahmed Ouyahia qui viendra dans la wilaya de Tizi Ouzou animer un grand meeting à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le RND compte mettre le paquet en remplissant les lieux comme à chaque venue de Ouyahia dans la wilaya pour clore en apothéose sa campagne. Le Rassemblement national démocratique a, pour rappel, connu une campagne électorale animée par ses candidats, qui ont respecté au maximum leur agenda. Mais, cet entrain et ce dynamisme n'ont pas connu que de bons moments. Bien au contraire. En pleine campagne, le RND a, pour rappel, déploré le saccage de son bureau de campagne dans la daïra de Mekla. L'acte a été perpétré avec une rare violence par des individus inconnus. De son côté, le candidat indépendant de la liste Tagmats, Ouahab Aït Menguellet, compte terminer sa campagne à la manière américaine. Cet ancien maire de la commune de Tizi Ouzou qui jouit d'ailleurs d'une grande popularité annonce un véritable show politique pour ce samedi pareil à celui des élections américaines. Pour ce samedi après-midi, Ouahab Aït Menguellet annonce un meeting-gala à la grande salle de spectacle de la Maison de la culture Mouloud- Mammeri de la ville de Tizi Ouzou. Son meeting, qu'il animera, sera marqué également par un grand gala artistique auquel prendront part de nombreuses vedettes de la chanson kabyle. Sans citer de noms particuliers, Aït Menguellet qui conduit la liste Tagmats compte peser de tout son poids en cette fin de campagne. De son côté, le FFS, qui a fait une campagne très animée, compte terminer en beauté avec un grand meeting, aujourd'hui, au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine. Même si de ce côté, on n'annonce pas la venue de son premier secrétaire, on met toutefois l'accent sur les grandes figures qui viendront animer cette rencontre qui serait vraisemblablement la dernière dans cette campagne. Celle-ci marquée, pour le parti de Ait Ahmed, par une série d'actes de violence qui ont visé ses militants et ses bureaux de campagne à travers plusieurs communes de la wilaya. Sa campagne aura également été marquée par une série de meetings animés par ses militants. Enfin, il convient de rappeler que les deux semaines précédentes n'ont pas attiré les foules comme au bon vieux temps de la politique à Tizi Ouzou. Ces dernières années, la population, déçue par les promesses non tenues, a fini par déchanter et s'éloigner des bureaux de vote. Ce refus de voter s'est aggravé, car les populations ont fini même par refuser d'écouter les candidats qui peinent en effet à trouver...une oreille attentive.