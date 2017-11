GAÏD SALAH BRISE LE RÊVE DE CERTAINS POLITICIENS "L'armée est à l'abri des surenchères politiques"

En visite d'inspection à la 2e Région militaire depuis deux jours, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, rappelle à l'ordre certains politiciens, leur signifiant que l'ANP ne répondra qu'à ses missions constitutionnelles, mais évoquera également des défis militaires et les élections locales. Le chef d'état-major a ajouté que l'ANP «prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier». Il n'omet pas de souligner au passage que «cette institution républicaine doit donc être à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes». C'est ainsi que le vice-ministre de la Défense nationale a voulu être plus clair vis-à-vis de ces politiques politiciens, faisant souvent profil bas et mettre un terme à leurs ambitions certainement malintentionnées pour mouiller l'ANP dans des considérations d'intérêt personnel. Le vice-ministre de la Défense nationale a rappelé dans ce passage que l'ANP répond uniquement à son rôle constitutionnel. Ce sont là des propos à l'égard de ceux qui cherchent à bouleverser la République. Ce n'est pas la première fois que le vice- ministre de la Défense nationale s'exprime sur cette question afin de répondre à certaines voix voulant entraîner l'armée sur le terrain politique. Il rappelle à chaque occasion que l'armée ne s'en tiendra qu'à ses missions constitutionnelles... Le général de corps d'armée, s'est également exprimé sur «les étapes importantes parcourues par notre pays en matière de fabrications militaires à travers différents domaines, dont la gestion et le développement sont du ressort d'officiers et techniciens algériens, de formation de qualité et hautement qualifiée», et dans ce contexte, le vice-ministre déclare: «Venant renforcer notre flotte navale de combat, ce bâtiment de guerre est considéré comme étant un pas de géant sur la voie de la détention des technologies modernes et l'assimilation des exigences de la fabrication militaire de moyens navals et non navals». Abordant les élections locales, au terme de son discours, le vice-ministre de la Défense nationale souligne que «cet important rendez-vous, constitue pour les personnels militaires et les différents autres corps de sécurité, un double devoir: le premier se rapporte à leur participation au suffrage selon la législation en vigueur, c'est-à-dire en dehors des casernes, étant des citoyens et j'insiste ici sur le terme citoyens». Quant au deuxième défi, souligne le chef d'état- major, «il consiste à veiller, avant, pendant et après les élections, à garantir un climat de sécurité et un environnement stable et à réunir toutes les conditions adéquates permettant à nos frères concitoyens, de s'acquitter de leur devoir national, en toute liberté, quiétude et sérénité». A cet effet, j'invite l'ensemble, chacun dans son domaine de compétence et dans la limite de ses responsabilités, à la stricte application de l'instruction particulière relative à cette importante élection nationale, que j'ai émise le 5 octobre 2017. Telle est la vocation vitale et importante confiée à l'Armée nationale populaire, qui sera, aux côtés de tous les autres corps de sécurité, autant consciente de ses responsabilités que ravie du parfait accomplissement des missions qui lui sont assignées».

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, général de corps d'armée, est en visite d'inspection et de travail. Hier, Gaïd Salah «a supervisé un exercice naval de tir avec missile surface-surface», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est avec beaucoup d'intérêt que le vice-ministre de la Défense nationale a suivi le déroulement de l'exercice exécuté par l'équipage du navire de guerre lance-missiles Raïs Hassan. «Ce bâtiment, construit par des ingénieurs et des techniciens algériens, au niveau de l'Etablissement de construction et de réparation navales d'Oran», a-t-on précisé. L'exercice s'est déroulé au polygone de tir des Forces navales, relevant de la Façade maritime-Ouest à Oran. Comme d'habitude le vice- ministre ne manquera pas l'occasion de donner des orientations précieuses lors d'une rencontre avec les cadres et les éléments de la Façade maritime-Ouest, «en tant que composante essentielle de l'Armée nationale populaire, comptant principalement sur une ressource humaine qualifiée, capable de faire face à tous les défis rencontrés», a-t-il ajouté. Pour le général de corps d'armée il est «légitime pour l'Algérie, de disposer d'une armée professionnelle et émérite, au rang de sa grandeur, à même de préserver ses acquis d'indépendance nationale et de défendre sa terre pure, imprégnée du sang des chouhada». A l'évidence, les exigences de l'heure adjurent aux forces «de rester au diapason de tout progrès et développement qui s'opèrent aujourd'hui», estime le vice-ministre de la Défense nationale.