INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS DU GAZ ET DU PÉTROLE 78 milliards de dollars sur le tapis

Par Mohamed TOUATI -

La compagnie a présenté à Washington son potentiel d'investissement à l'occasion d'un forum sur la coopération américano-méditerranéenne.

L'annonce de cet ambitieux projet a été faite au pays de l'Oncle Sam. L'opportunité a été donnée par le Forum économique sur la coopération américano-méditerranéenne qui se tient à Washington.

La compagnie nationale des hydrocarbures qui veut se donner un nouveau souffle a présenté son potentiel d'investissement. Sonatrach met près de 80 milliards de dollars sur le tapis pour les cinq prochaines années. «Le groupe compte consentir 78 milliards de dollars d'investissements pour développer des projets pétroliers et gaziers» a déclaré le conseiller du président-directeur général de Sonatrach, Mahieddine Taleb, lors de cette rencontre de trois jours organisée par le think tank américain Center for Transatlantic relations, placée cette année sous le signe du renforcement de la coopération sécuritaire et énergétique. Axé sur l'exploration, la production, le raffinage et la pétrochimie ce projet d'envergure ne pourra être concrétisé sans la participation de partenaires internationaux.

Cette escale américaine tombe donc à point pour le leur soumettre avec comme objectif essentiel de les séduire. «Nous sommes en train de déployer des efforts pour améliorer notre attractivité», a indiqué Mahieddine Taleb. Une opération de communication qui se tient dans le sillage de la révision de la loi sur les hydrocarbures qui doit en principe intervenir dans le courant du premier semestre 2018 afin de donner plus de visibilité aux investisseurs étrangers dans ce secteur. «L'objectif étant d'améliorer le cadre légal et fiscal de cette loi pour attirer les investissements étrangers», a-t-il expliqué. Sonatrach fait sa mue pour se rendre plus attractive.

«Le groupe qui fait face à une rude concurrence à l'international, est appelé à changer sa façon de travailler», a fait savoir ce haut responsable qui a annoncé que la compagnie nationale des hydrocarbures tenait à se mettre au diapason, l'Algérie étant à la croisée des chemins. La dégringolade des prix du pétrole, sa dépendance aux exportations des hydrocarbures qui ont mis à nu sa fragilité.

Ce qui la met dans l'obligation et l'urgence de la diversification de son économie tout en investissant davantage dans le secteur énergétique. Les dernières mesures du gouvernement pour diversifier l'économie et impulser une croissance à long terme ont été mises en exergue par Taleb lors de son intervention. Il a rappelé au passage la révision du Code de l'investissement et la réglementation régissant l'investissement étranger en Algérie qui offre au partenaire étranger la possibilité d'assurer le management des entreprises mixtes créées dans le cadre de ces partenariats.

Des groupes de travail ont été mis en place pour passer au crible les aspects de cette loi qui vont faire l'objet de révision. Une étape cruciale qu'il ne faudra pas rater. Que doit-on dépoussiérer? «C'est presque toute la fiscalité qui est à revoir», a souligné Taleb en ce qui concerne la taxe sur les profits exceptionnels. Cela devrait «faciliter la prise de décision d'investissement aux compagnies pétrolières en leur permettant d'avoir une visibilité pour asseoir des investissements à long terme», a estimé le conseiller du président-directeur général de Sonatrach, «Une des façons de travailler est de s'associer à d'autres compagnies en partageant les risques du marché», a-t-il ajouté. Reste à savoir si elles se bousculeront au portillon...