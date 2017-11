INTEMPÉRIES À BÉJAÏA La Protection civile fait son bilan

Par Arezki SLIMANI -

32 morts et plus de 1000 autres blessés ont été enregistrés à la faveur des 969 accidents de la circulation routière, survenus lors des dernières intempéries au niveau national.

Le soleil a réapparu à Béjaïa. Après plusieurs journées pluvieuses marquées par quelques inconséquences liées notamment aux inondations en plusieurs endroits, le temps des bilans est venu. Pas moins de 275 interventions de tous types ont été enregistrées par la Protection civile de la wilaya de Béjaïa durant les dernières 48 heures de pluie incessante. Dans le détail, le bilan de la Protection civile de Béjaïa fait état de l'évacuation de 133 malades, 18 blessés pour différentes causes. Sept accidents de la circulation, qui n'ont engendré que six blessés, sont également à déplorer.

En matière d'incendie, la Protection civile en a noté six. Trois feux de véhicules légers se sont produits à Aokas, Akbou et Sidi Aïch. Deux roulottes servant de dépôts d'archives à l'hôpital de Kherrata sont parties aussi en fumée. Un autre feu s'est déclaré dans une crèche privée à Sidi Aïch ne causant fort heureusement que des dégâts matériels seulement. Le dernier incendie est parti d'un bureau dans un établissement scolaire du cycle primaire à Aokas où l'on a enregistré aussi des dégâts matériels. Les éléments de la Protection civile, ont, par ailleurs, effectué plus de 95 autres diverses interventions, dont cinq en relation avec des câbles électriques tombés à terre au niveau des localités de Béjaïa, Tazmalt, SET, Aokas. Dans le sillage du mauvais temps, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois pour constater des infiltrations des eaux pluviales dans les anciens quartiers, surtout à Béjaïa-ville. A noter aussi, l'effondrement d'un balcon sur une voiture à Oued Achallal, haute ville à Béjaïa, sans causer de blessés et un poteau électrique menaçant effondrement, à Akbou. Plusieurs rondes de surveillance des éventuelles inondations ont été effectuées à travers plusieurs secteurs. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont pris part à l'exercice de simulation grandeur nature, à l'aéroport Abane-Ramdane, avec comme thème «suspicion de présence d'un engin explosif, dans un Boeing 737» aux côtés de la Sûreté nationale, Gosp, la DSP et l'aviation civile, la sécurité de l'aéroport et le CRA.Au plan national, les services de la Protection civile ont enregistré 32 morts et plus de 1 000 autres blessés dans 969 accidents de la circulation routière, survenus à la faveur des intempéries au niveau national. Le bilan le plus lourd a été relevé dans la wilaya de Oum El Bouaghi avec sept personnes décédées et 12 autres blessées, selon la Protection civile.

916 interventions ont été effectuées pour l'extinction de 595 incendies urbains, industriels et autres.

5 211 interventions ont été opérées dont l'assistance à personnes en danger (4 560) et opérations diverses.