ACCÈS À LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE La contrainte financière sera allégée

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le ministre de la Santé, Mokhtar Hazbellaoui, a indiqué qu'il existe 16 centres fonctionnels spécialisés en PMA relevant du privé, en plus de huit autres centres qui sont en cours de réalisation.

Le département de la santé envisage de faciliter l'accès à la procréation médicalement assistée. Pour ce faire, le premier responsable du secteur, Mokhtar Hazbellaoui a souligné que les exigences financières seront allégées. Il s'agit par là de lever la contrainte liée à la disponibilité des produits pharmaceutiques spécifiques. «Nous sommes en train d'oeuvrer pour que la contrainte financière ne soit plus une impasse pour les plus démunis d'entre nous», a-t-il indiqué en marge de l'ouverture du 5e Congrès de la Société algérienne de médecine de la reproduction. Et d'ajouter «c'est pour que tous les produits pharmaceutiques spécifiques nécessaires à la PMA s'inscrivent durablement dans une démarche normalisée, au même titre que l'ensemble des autres produits pharmaceutiques». Il a, par ailleurs, mis en avant les gros progrès qu'a connus cette activité médicale dans notre pays depuis ses débuts dans les années 90. Le responsable n'a toutefois pas nié que beaucoup de travail reste encore à faire. Il faut savoir que de plus en plus d'Algériens sont touchés par l'infertilité. Le traitement médical permettant d'avoir un enfant exige des sommes faramineuses que ne peut se permettre n'importe quel citoyen. L'annonce du ministre de la Santé pour faciliter l'accès à ce type de soin est faite dans un contexte où le secteur de la santé souffre de graves défaillances sur bien des plans. En attendant le projet de loi sanitaire qui devrait mieux s'adapter que l'ancienne aux nouvelles exigences de la société dans le domaine de la santé. En effet, cette année, notamment ces derniers mois, a été caractérisée par de graves perturbations. En sus de la qualité peu enviable des prestations desquelles se plaignent toujours les citoyens au niveau des différentes infrastructures hospitalières du pays, il se trouve aujourd'hui que c'est le personnel médical lui-même qui dénonce cette situation. Depuis ces trois derniers mois, les mouvements de protestation du corps médical se sont multipliés. Après l'épisode des sages-femmes en colère, ce sont les médecins résidents qui sont récemment montés au créneau pour exiger entre autres d'améliorer la formation du médecin car cela a une incidence directe avec la prise en charge du patient. Autre demande, celle de l'abrogation du service civil qui oblige un médecin de travailler de un jusqu'à cinq ans dans des régions reculées du pays. Il y a lieu de souligner par ailleurs la problématique de la distribution des soins en Algérie. Car des inégalités subsistent.

Bien qu'on entende beaucoup parler de cette question, il n'en reste pas moins que celle-ci demeure toujours en suspens et sa prise en charge n'est pas effective. En dépit de la gratuité des soins, l'Algérien lambda a toujours du mal à accéder aux soins du secteur public et parapublic. Présentant les grands axes du projet de la nouvelle loi sanitaire devant la Commission des affaires sociales et de la santé de l'Assemblée populaire nationale (APN), Hazbellaoui avait pourtant indiqué que la gratuité des soins constitue «un acquis irréversible auquel l'Etat consacre tous les moyens nécessaires».

D'autre part, à propos de la procréation médicalement assistée, le même responsable a fait savoir qu'avec 16 centres fonctionnels spécialisés en PMA relevant du privé, cette pratique s'est davantage développée, d'autant que huit autres centres privés sont en cours de réalisation, a-t-il informé. Pour ce qui est du secteur public, «ce développement bénéficie d'ores et déjà d'un accompagnement des pouvoirs publics pour la prise en charge de l'ensemble des aspects particuliers liés à cette technique», a-t-il assuré.