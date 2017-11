BEDOUI À PARTIR DE SOUK AHRAS "L'élection à la commune n'est pas un poste"

Par Mohamed BOUFATAH -

Il a appelé les citoyens à «se rendre en force aux urnes, le 23 novembre prochain, pour élire leurs représentants aux assemblées locales».

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui, a appelé, ce jeudi les Algériens à partir de Sedrata (Souk Ahras) à «se rendre en force aux urnes, le 23 novembre prochain, pour élire leurs représentants aux assemblées locales». Il a ajouté que «les élections locales sont plus importantes que les législatives car ayant un lien direct avec le quotidien des citoyens et du fait de leur rôle important dans le développement local».

Il a estimé à Sédrata (Souk Ahras) que «l'élection à la commune n'est pas un poste, mais une responsabilité qui, à l'avenir, se concrétisera à travers un code qui reliera le citoyen à l'élu». «La commune représente la cellule fondamentale de l'Etat et le moteur du développement durable», a-t-il indiqué, selon l'agence officielle. En s'adressant aux stagiaires de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (Insfp) qu'il a inauguré à Sedrata, il a réitéré: «Je souhaite votre participation aux élections locales d'autant plus que vous pourriez être des futurs élus aux APC et APW». Le gouvernement poursuivra ses efforts de soutien aux projets dans les secteurs de la santé et de l'habitat», a-t-il rassuré. D'autre part, il a appelé les walis «à prendre des mesures qui s'imposent contre les transformateurs qui détournent la poudre de lait subventionnée pour la fabrication d'autres produits laitiers, en créant au passage une pénurie du lait en sachet». Il a souligné que «les milliards consacrés par l' Etat pour la subvention partent des produits de consommation et profitent aux riches». «Plus de 80% de la production nationale du lait est transformée en yaourt et fromages», a-t-il poursuivi.

Selon Bedoui «le citoyen est aujourd'hui placé au coeur de toutes les réformes engagées par les pouvoirs publics dans le pays». Il a encore affirmé que «la démocratie participative, l'une des revendications populaires, a été consacrée par la Constitution». «La première phase de l'atelier de la démocratie participative au niveau du gouvernement, une revendication populaire consacrée par la Constitution, a été achevée pour permettre la prise en charge des préoccupations du citoyen à travers ses représentants dans les comités de quartiers et le mouvement associatif», a indiqué le ministre.

Il a rappelé «l'insistance des pouvoirs publics à servir le citoyen n'importe où dans le pays, dans les endroits les plus profonds et lointains, à travers des régions frontalières et dans le Sud». «Toutes ces régions sont aujourd'hui traversées par les réseaux d'électricité et de gaz et des milliers de kilomètres de routes y ont été ouverts et des écoles y ont été construites», a-t-il ajouté, soulignant toutefois que «certaines insuffisances demeurent enregistrées». Il a en outre estimé nécessaire que «les citoyens prennent conscience des dangers qui menacent le pays et de la nécessité de préserver sa sécurité et sa stabilité et cela, a-t-il ajouté, implique une participation massive aux prochaines élections». S'adressant aux stagiaires, le ministre a indiqué que «l'Algérie a besoin de techniciens supérieurs et d'une main-d'oeuvre qualifiée et spécialisée», qualifiant le secteur de la formation professionnelle de «stratégique» du moment que 80% de ses diplômés obtiennent des emplois, a-t-il noté.