IL INAUGURERA SON USINE DE MONTAGE DE TÉLÉPHONES PORTABLES LG s'installe en Algérie

Par Salim BENALIA -

La firme coréenne LG inaugurera incessamment son usine d'assemblage de téléphones portables en Algérie. L'arrivée du géant coréen enrichira le paysage de la production nationale de smartphones déjà représentée par des fleurons nationaux à l'instar de Condor ou de Iris. L'annonce de cette importante étape renseigne sur le virage qu'amorce résolument l'Algérie dans l'aventure des nouvelles technologies et surtout de l'industrie en général. Ainsi, les leaders de l'électronique de l'envergure du géant du pays du Matin calme emboîtent le pas à leurs confrères de l'automobile, notamment Hyundaï, cet autre coréen qui est déjà présent en qualité de producteur en partenariat avec des Algériens, avec ses véhicules utilitaires à l'Est du pays, à Batna et à Relizane, à l'Ouest, avec ses modèles berlines et 4x4 les plus côtés. D'ores et déjà, l'on salue cette annonce capitale, surtout qu'elle charrie inévitablement la nécessaire intégration industrielle comme elle renseigne sur la création certaine d'un pôle de production qui drainera une importante main-d'oeuvre qui sera engloutie par la palpitante aventure de la production dans un domaine très pointu que celui de ces bijoux modernes que sont les terminaux mobiles. LG s'appuiera, a priori, sur un partenaire national de choix qui a déjà une longueur d'avance dans le domaine de l'industrie de téléphones et de téléviseurs. Notons que l'annonce de l'inauguration de l'usine de LG dans la proche banlieue algéroise a eu lieu en parallèle à l'événement annuel dédié à l'IT, à savoir le Med IT qui est abrité par la capitale algérienne. Une manifestation spécialisée qui voit régulièrement la participation de fleurons de la production nationale, notamment Iris qui est la marque commerciale de l'entreprise algérienne «Saterex» créée en fin 2004, et aujourd'hui employant plus de 2500 personnes, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers, IT & Mobile. Idem pour Condor Electronics, acteur incontournable dans l'économie algérienne, et qui marque actuellement sa présence au Med IT, à travers un stand de 54 m² dans un emplacement stratégique, au niveau duquel ses conseillers exposeront les dernières nouveautés dans les domaines de l'IT, notamment les téléphones portables, les tablettes, et autres objets connectés..., la TV et la security system pour répondre aux préoccupations des professionnels à travers une panoplie d'offres dédiées aux entreprises, mais également aux particuliers.