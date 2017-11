LE PRÉSIDENT DU MPA À PARTIR DE ANNABA "Seule la légitimité démocratique..."

Par Wahida BAHRI -

Animant un rassemblement populaire dans le cadre de la campagne pour les élections locales du 23 novembre 2017, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé mercredi au théâtre régional de Annaba à changer de cap. «Il faut faire passer l'Algérie du stade de la légitimité révolutionnaire à celui de la légitimité démocratique, pour pouvoir bâtir un Etat moderne et puissant», a-t-il affirmé. S'étalant relativement sur la question, l'orateur a estimé en outre qu'«il était temps pour concrétiser une réelle démocratie basée sur la légitimité populaire», invitant pour cela les jeunes à bâtir et protéger le pays». Evoquant l'impact des échéances en perspective, il a fait savoir que «le prochain rendez-vous est plus important pour les citoyens, car ils sont appelés à élire ceux qui vont gérer leurs affaires locales pour la prochaine mandature». Sur la décentralisation des prérogatives des élus locaux, Amara Benyounès a indiqué que son parti reste mobilisé à la faveur du renforcement de ces prérogatives, dont le but est de permettre aux élus d'améliorer les conditions de vie à l'échelle locale, à travers la réalisation et la concrétisation des programmes de développement. C'est pourquoi il a tout le long de son allocution insisté sur l'impérative réhabilitation de l'élu local et son affranchissement des chaînes de l'administration. «Cet élu représente la souveraineté du peuple», a-t-il considéré. Ouvrant la brèche de la situation économique prévalant dans le pays, Benyounès a évoqué le recours du gouvernement au financement conventionnel afin d'éviter l'endettement extérieur, un processus que son parti soutient, tout en estimant que la mesure doit être accompagnée de profondes réformes économiques. Pointant un doigt accusateur contre l'opposition qui incite le peuple algérien à sortir dans la rue, Amara Benyounès opposant de son état, a estimé cet acte d'aventure, voire de manipulation, dont les conséquences pèseraient lourdement sur la stabilité et la paix de l'Algérie. D'où son appel et celui de son parti à la protection du pays qui doit être au-dessus de toutes les considérations. «Les divergences politiques ne devraient en aucun cas impacter la stabilité de l'Etat», a-t-il insisté. Le président du MPA a exhorté les Annabis à se rendre le 23 novembre prochain massivement aux urnes pour élire les candidats qui serviront les intérêts des populations des communes de la wilaya.