DES FAMILLES ENTIÈRES DÉCIMÉES PAR LE MONOXYDE DE CARBONE Attention au tueur sournois!

Par Walid AÏT SAÏD

Les chauffages et chauffe-bains de contrefaçon sont donc la principale cause de ce genre d'accidents domestiques

Rien que dans la capitale, 15 personnes sont décédées, asphyxiées par le monoxyde de carbone et 75 autres ont été sauvées depuis le début de l'année. La vigilance est de mise en cette période hivernale...

Incolore, inodore et insipide, le monoxyde de carbone est un tueur sournois qui fait des ravages chaque année! Rien que dans la capitale 15 personnes sont décédées asphyxiées et 75 autres ont été sauvées depuis le début de 2017! C'est ce qu'a indiqué, jeudi dernier, le chargé de l'information auprès de la Protection civile de la wilaya d'Alger. «11 cas ont été enregistrés durant la même période de l'année 2016», a-t-il souligné. Le plus grand nombre des cas de décès au monoxyde de carbone a été enregistré en août dernier huit cas dans les communes de Kouba et de Oued Koreïch, contre un décès en janvier, trois décès en févier, et trois autres en juin dernier à Alger. Aucun cas n'a été enregistré en octobre dernier, a-t-il fait savoir. Des familles entières ont été décimées! Ces asphyxies sont essentiellement dues à l'absence d'aération dans les chambres, les habitations, les locaux et les dépôts, ce qui est à l'origine de la hausse du taux du monoxyde de carbone brûlé et de la baisse du taux d'oxygène provoquant la mort», indique la même source. Il a cité certaines causes de ces asphyxies, à l'instar du mauvais entretien des appareils de chauffage et des chauffe-eaux, des raccordements et du montage incorrects de ces appareils et des transformations anarchiques qui empêchent une bonne aération. Le responsable recommande également l'achat d'appareils d'origine de bonne qualité. Car il faut le dire, l'Algérie est devenue la poubelle du monde. Les produits de contrefaçon ont envahi le pays et beaucoup de ces produits, comme les chauffages, tuent! «Le dysfonctionnement d'appareils de chauffage, couplé à un manque d'aération, est à l'origine de fuites fatales de monoxyde de carbone», nous révèle Saïd, un plombier chauffagiste qui a plus de 30 ans d'expérience. «Ces dernières années, on enregistre, en hiver, de plus en plus de drames liés à l'inhalation du monoxyde de carbone. Des familles sont décimées à cause des fuites de CO. Cela est essentiellement dû aux chauffages et chauffe-bains contrefaits qui ont envahi le marché», assure Saïd à propos de ce qui ressemble à un pavé dans la mare. Les chauffages et chauffe-bains de contrefaçon sont donc la principale cause de ce genre d'accidents domestiques. «Mais ce sont les chauffages qui représentent le plus de risques à cause de leur emplacement, souvent au centre du domicile», soutient-il. La question qui se pose toutefois est: où se vendent ces chauffages contrefaits' Au marché noir? Non, la contrefaçon? Une marque déposée... En fait, il faut juste faire un petit tour à la république du «Hamiz» pour en trouver de tous genres, qui échappent à la «vigilance» des services du ministère du Commerce. «Vous en voulez un d'origine oula m'derrah (de contrefaçon)», nous répond sans gêne le premier commerçant que nous rencontrons dans ce quartier de la banlieue Est d'Alger, réputé pour être La Mecque de l'électroménager. La vigilance est de mise en cette période hivernale...



Que faire en cas d'intoxication?

Evacuer la victime de la pièce en prenant soin de ne pas respirer soi-même dans la pièce: un taux très élevé de CO2 peut entraîner un coma brutal.- aérer la pièce et si possible arrêter l'appareil en cause. Appeler les pompiers (le 16) même si la ou les victimes ne se plaignent que d'un banal mal de tête, - a priori insignifiant - Consulter systématiquement un médecin. En effet, on constate souvent une brutale aggravation plusieurs jours après une intoxication jugée bénigne. Toute exposition supposée ou avérée doit donc être suivie d'examens, d'analyses et d'une surveillance hospitalière minimum. Les principaux symptômes d'une intoxication légère sont: maux de tête, fatigue, nausées, vomissements. Les symptômes d'une intoxication plus importante sont:étourdissements, fatigue, douleurs dans la poitrine, troubles de la vision, difficultés de concentration. Les symptômes d'une intoxication grave sont: problèmes de coordination des mouvements ou paralysie musculaire, qui empêchent la personne de quitter les lieux, perte de conscience.