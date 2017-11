AHMED OUYAHIA À BLIDA "Nos candidats sont intègres"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Ces propos interviennent quelques jours après les déclarations du ministre de l'Intérieur Nour-Eddine Bedoui au sujet de la gestion des APC.

C'est sur le plan de la probité qu' a «attaqué» le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, hier à Blida, où il a animé un meeting de campagne électorale. Le RND a veillé, lors de chaque rendez-vous électoral, à «présenter des candidats compétents et intègres qui ont pour objectif de servir les intérêts du peuple», a déclaré Ahmed Ouyahia remettant ainsi une couche au débat sur la gestion des collectivités locales et la qualité des élus, qui polarise l'attention durant cette campagne électorale. Ouyahia a insisté sur le fait que sa formation se présentera aux prochaines élections locales avec des candidats «compétents et intègres» qui ont pour objectif de «servir le citoyen et non leurs propres intérêts».

Les propos du patron du RND interviennent quelques jours après les déclarations du ministre de l'Intérieur Nour-Eddine Bedoui au sujet de la gestion des Assemblées populaires communales. «200 présidents d'APC sont poursuivis en justice, mais ceux-là ne représentent pas tous les autres», a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une visite, effectuée, il y a trois jours, au Centre national biométrique de Dar El-Beïda, à Alger. De nombreuses communes sont bloquées et les raisons sont multiples: mauvaise gestion, code communal inadapté, poursuites judiciaires et conflits politiques. A ce titre, la commune d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa, bloquée depuis de nombreuses années est illustrative. Les citoyens ont besoin d'élus compétents capables de «réaliser le développement local et de prendre en compte leurs préoccupations», a souligné Ahmed Ouyahia qui a indiqué que le secrétariat général du parti «n'intervient pas dans le choix des listes des candidats au niveau des APC et APW», la tâche étant confiée aux secrétariats de wilayas qui sont plus habilités à désigner les militants devant assumer cette responsabilité et honorer le parti». Le RND, dont le programme repose sur plusieurs axes, a pour principal objectif d'«adopter la politique du consensus au service des intérêts du peuple, contrairement à certaines formations politiques qui ne font qu'avancer des promesses», a indiqué Ahmed Ouyahia.

Au plan national, le SG du RND a salué les mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour sortir de la crise financière que traverse l'Algérie et soutenu la décision relative à l'emprunt contracté par le Trésor public auprès de la Banque d'Algérie qui permet de «verser les salaires des travailleurs et fonctionnaires en novembre, de lever le gel sur plusieurs projets et de financer différents projets de logements qui seront livrés dans les délais fixés». «Depuis le 22 octobre, l'Etat est en mesure de verser les salaires, de rembourser les dettes en suspens des entrepreneurs, d'assurer le budget des APC et autres dépenses alors qu'elle en était incapable auparavant en raison de la chute des cours du pétrole».

Au terme de son discours, il a appelé les citoyens «à voter massivement, jeudi prochain, au profit des listes du RND», affirmant que les candidats du parti sont les mieux placés pour les représenter dans les APC et APW».