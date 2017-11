BELKHADEM ET SAÂDANI DANS LE BAIN DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE FLN: "essayons la trêve"

Par Saïd BOUCETTA -

Les prochaines élections ne sont pas seulement un enjeu de pouvoir à l'échelon local pour le personnel politique national.

Les prochaines élections ne sont pas seulement un enjeu de pouvoir à l'échelon local pour le personnel politique national. Un parti sort du lot et en fait un épisode très intéressant de son parcours. Ce parti est le FLN et, sa spécificité permet à des dirigeants, anciens et actuels, de saisir l'occasion des Locales pour renverser la table sur le secrétaire général ou tout au moins se garantir une redistribution des cartes à plus ou moins courte échéance. Si le prochain scrutin est le décor d'un scénario, dont seuls les hommes du FLN ont le secret, les acteurs ont des noms improbables, il y a à peine quelques semaines. Deux «font tourner les têtes»: Abdelaziz Belkhadem et Amar Saâdani. Quelle signification donner à ce retournement de situation? Les militants et les cadres du parti, certainement désarçonnés par ces retours «énigmatiques», y voient le signe d'un changement à l'horizon.

Une nouvelle donne qui apporte de l'eau au moulin des détracteurs de Ould Abbès qu'ils accusent d'être maladroit, de donner une image quelque peu dégradée du parti, ou tout au moins, pas assez digne d'une formation majoritaire présidée par le chef de l'Etat. Les deux «canassons» n'ont pas l'intention de faire de la simple figuration. Ils entendent surfer sur les mécontentements pour trouver une bonne prise.

A contrario de ce genre de thèse, les partisans de Ould Abbès, sans remettre en cause, le caractère léger de quelques sorties du secrétaire général, notent la sérénité qui caractérise le parti ces derniers mois. Il n'y a pas de luttes intestines. Le FLN s'est débarrassé des scènes de ménage et ne lave plus son linge sale en public. Les débats se déroulent dans les structures du parti et pas dans les salons des hauteurs de la capitale, et encore moins dans la rue. Les amis de Ould Abbès déploient leurs arguments et mettent en avant sa grande capacité de rassemblement des troupes. Lorsqu'il a pris le parti, il était profondément divisé. Aujourd'hui, le FLN ne dégage plus cette image détestable d'un parti en lambeaux parce que ses adversaires politiques n'ont pas réussi à l'atteindre sur le flanc de l'organisation et du discours, ils s'accrochent à des anecdotes et des petite phrases pour déstabiliser le parti, affirment les amis du secrétaire général du FLN.

Entre les détracteurs et les partisans de Ould Abbès, les observateurs avertis de la scène partisane, estiment que le parti n'est pas au mieux de sa forme. Il a perdu près de 25% de ses sièges à l'APN, à l'occasion des dernières élections législatives. C'est un coup dur, mais qui ne remet pas en cause son positionnement sur l'échiquier partisan. Djamel Ould Abbès a d'ailleurs défendu cette thèse en relevant qu'en nombre de voix, le parti a progressé. Mais la place d'un parti qui aspire à gouverner est dans les institutions du pays. Le «petit incident» des législatives ne peut être imputé à la gestion de Ould Abbès. Le parti à l'époque sortait à peine d'une crise profonde, et faisait face à des dissidences de poids. Mais si Ould Abbès n'est pas directement comptable de l'épisode de mai dernier, il est attendu de pied ferme au lendemain du 23 novembre prochain. Une baisse d'audience du vieux parti dans les communes et les wilayas du pays ferait l'effet d'une petite catastrophe dans la maison FLN. Beaucoup de cadres payeront la facture et il est très envisageable que le secrétaire général du FLN fasse les frais d'un nouveau «lifting» au niveau de la direction du parti, d'autant que ses détracteurs commencent déjà à collectionner les faux pas et les petites phrases qui, assurent-ils ont sérieusement desservi le discours du parti au lieu de l'embellir. Il faut dire que Djamel Ould Abbès n'a pas le beau rôle dans les réseaux sociaux où ses nombreuses déclarations font le buzz. Les arguments d'une «décapitation politique» sont réunis estiment ses détracteurs. Reste à déployer la guillotine qui sera matérialisée par un score décevant aux locales.

Dire que Ould Abbès joue sa tête dans ce rendez-vous électoral, c'est défoncer des portes ouvertes, d'autant qu'à cette occasion, justement, son côté rassembleur a joué à fond et même au-delà de son espérance. Les militants de la base ne sont pas sans remarquer que les grosses cylindrées du parti ont mis les pieds à l'étrier électoral et apporté leur caution à l'ensemble des listes validées par le comité présidé par Ould Abbès. Des ténors, il n'y a pas si longtemps «grognards», ont animé de nombreux meetings au profit des candidats de leur parti. Ainsi, Amar Tou, Rachid Harraoubia, Amar Saâdni, Abdelaziz Belkhadem et d'autres ont réalisé «l'union sacrée» derrière l'actuel secrétaire général. On aura constaté que la famille FLN, avec tous ses courants, s'est rassemblée derrière un seul objectif, celui de gagner les élections locales. De fait, la responsabilité du succès sera partagée, mais celle de l'échec incombera forcément à la direction actuellement aux manettes. Dans les deux cas, il y aura redistribution des cartes.

Du point de vue des observateurs, ce qui arrive au FLN est quelque part «un bien pour un mal» pour Djamel Ould Abbès. Une réussite sera revendiquée par tous les cadres, anciens et nouveaux, et parmi ces derniers, on compte les pires adversaires du secrétaire général. Quant à l'échec, il précipitera la chute du patron. Un dilemme que devra affronter le plus sympathique des secrétaires généraux du vieux parti des 20 dernières années. Il sera, en effet, face à toutes les sédimentations du FLN, de Belkhadem à Saâdani, avec tous les fidèles que chacun revendique.