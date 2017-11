ZOUKH EN INSPECTANT DES PROJETS DANS LA CAPITALE "Ouyahia ne m'a pas interdit de sortir!"

Par Madjid BERKANE -

Le wali d'Alger dans une de ses tournées dans la capitale

Le Premier ministre m'a simplement demandé de ne pas procéder à la distribution de logements durant la campagne électorale.

Agacé et irrité par les propos rapportés par certains organes de presse selon lesquels le Premier ministre a interdit au wali d'Alger de faire des sorties durant la campagne électorale Abdelkader Zoukh a répondu fermement: «Le Premier ministre ne m'a jamais interdit de sortir, bien au contraire, il ne cesse de me demander d'aller sur le terrain.» Zoukh, qui s'exprimait hier lors d'une conférence de presse qu'il a tenue en marge de sa visite d'inspection dans les localités de Zéralda et de Staouéli, a fait savoir que «Ouyahia lui a simplement demandé de ne pas procéder à la distribution de logements durant cette campagne électorale pour éviter les mauvaises interprétations».Abordant ensuite le sujet de la 23e opération de relogement dans la capitale, le wali d'Alger a affirmé «que cette opération aura lieu après les élections du 23 novembre», refusant de fixer une date précise. «La 23e opération, qui profitera aux occupants des habitations précaires et des taudis, concernera 8000 unités, 6000 logements, selon la formule LPL et 2000 selon la formule LPP», a-t-il précisé. Pour ce qui est des habitants souffrant de l'exiguïté, Abdelkader Zoukh a déclaré que «le tour de ces derniers viendra une fois le relogement des habitants des cités précaires et celui des taudis terminé», rassurant que le quota restant de la wilaya d'Alger en matière de logements, à savoir 44 000 unités/84 000, ira jusqu'au bout selon toutes ses formules. Questionné en outre sur le déroulement de la campagne électorale dans la wilaya d'Alger, Abdelkader Zoukh déclarera «qu'à part certaines anomalies en rapport avec l'affichage des listes, la campagne se déroule dans de bonnes conditions». Le wali d'Alger, qui a profité de l'occasion pour appeler les Algérois à aller voter pour les meilleurs parmi les candidats, a tenu à corriger certaines fausses informations: «Le maire dispose contrairement à ce que certains ont avancé de beaucoup de prérogatives», selon lui. «Il faut savoir que c'est le maire qui établit le budget de la commune et c'est lui qui décide des priorités», fera-t-il remarquer, ajoutant que le maire est autorisé par la loi à ester le wali en justice au cas où ce dernier n'aurait pas respecté ou aurait effectué des changements dans le plan du budget présenté par le P/ APC. S'exprimant en outre sur le fait que certains candidats utilisent la carte du logement pour influencer les citoyens afin de voter en leur faveur, le wali a déclaré que de tels propos n'ont pas d'influence sur la volonté des citoyens, et ce, pour la simple raison que la carte d'électeur n'est pas demandé, dans le dossier du logement. S'attardant par ailleurs sur le Plan stratégique de développement de la capitale 2015-2035, le wali d'Alger a indiqué que la wilaya d'Alger a établi désormais des priorités. La première sera donnée au transfert du port d'Alger. «Nous voulons faire de ce port une grande marina. Nous voulons à ce que ce projet fasse de la capitale un pôle touristique, à l'image des grandes capitales du monde». La deuxième priorité est, selon le conférencier, l'embellissement de la ville qui englobera la rénovation des anciennes bâtisses, la création des espaces verts, l'éclairage public, le parachèvement de l'aménagement de la baie d'Alger. Fidèle à ses traditions, Abdelkader Zoukh a saisi aussi l'occasion pour appeler les journalistes à sensibiliser davantage les citoyens quant au respect de l'hygiène, la préservation des équipements publics et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour le wali, sans l'adhésion des citoyens, tous les efforts du monde s'avéreront sans résultats positifs, vains, voire un échec.