OCTROI DES MARCHÉS PUBLICS Le recours aux entreprises étrangères sera l'exception

Par Nadia BENAKLI -

L'ère des marchés octroyés à la pelle est révolue

«Tout recours à des entreprises étrangères doit être justifié», a exigé le Premier ministre dans sa note qu'il a adressée récemment aux walis et aux dirigeants des entreprises publiques.

Fini le recours abusif aux entreprises étrangères. Désormais, l'octroi des projets à des entreprises étrangères sera soumis à une justification.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a adressé, il y a quelques jours, une instruction aux walis et aux P-DG des entreprises, les invitant à opter pour les entreprises locales dans la réalisation des projets ou la fourniture des équipements. «Tout recours à des entreprises étrangères doit être justifié», a exigé le Premier ministre dans sa note. En plus clair, les entreprises publiques et l'administration feront appel aux entreprises étrangères, sauf en cas d'exception et avec l'accord du gouvernement.

L'ère des marchés octroyés à la pelle est révolue. Cette instruction est la deuxième du genre en l'espace de quelques mois. Elle intervient à un mois de l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018. Le Premier ministre entend par là en finir avec les anciennes méthodes de gestion. «Vu que les grands projets sont tous confiés à des entreprises étrangères, cette instruction permettra à nos entreprises de bénéficier des marchés et de renforcer leur santé financière», explique un cadre du ministère des Finances. Devant la crise financière qui secoue le pays et le recul des réserves de changes, le gouvernement veut rentabiliser son argent pour relancer l'économie nationale. Ce dernier souhaite mettre un terme au transfert des capitaux à l'étranger qui a provoqué une véritable hémorragie de l'économie nationale. Avec le budget alloué au titre de l'exercice de 2018, le Premier ministre veut faire profiter au maximum les entreprises nationales en vue de donner une nouvelle dynamique à l'activité économique et promouvoir la création des richesses et de l'emploi. Surtout que le budget de la loi de finances consacre une enveloppe consistante à l'équipement. C'est pour la première fois que le budget d'équipement est en hausse par rapport à celui du fonctionnement.

Les dépenses d'équipement représentent plus de 60% du total des dépenses budgétaires avec 4043,3 milliards de dinars. Les autorisations de programme retenues pour l'année prochaine s'élèvent à 2270 milliards DA (contre 1397 milliards DA en 2017), tandis que les crédits de paiements inscrits pour 2018 s'élèvent à 4043 milliards DA (contre 2 291 milliards DA en 2017). Contrairement aux années précédentes, le budget de fonctionnement est en baisse de 7 milliards de dinars. Sachant que le budget de l'année 2018 a été assuré grâce au recours au financement non conventionnel, l'Etat tâche à exploiter ce financement pour booster l'économie nationale et réduire la facture des importations.

En septembre dernier, le Premier ministre a adressé une instruction à tous les membres du gouvernement, aux walis et à l'ensemble des groupes industriels, leur demandant de veiller à l'application de la disposition relative à la préférence nationale dans les commandes publiques. Selon le portail du Premier ministère, cette instruction qui porte le n°13 et a été signée le 7 septembre par Ahmed Ouyahia et s'appuie sur l'article 83 du Code des marchés publics promulgué en septembre 2015, qui accorde à la production nationale une préférence pouvant aller jusqu'à 25% sur les offres soumises.

A travers cette instruction, Ahmed Ouyahia vise à encourager la production nationale, mais aussi à la protéger. Elle exprime «la volonté des pouvoirs publics d'encourager le développement des entreprises locales, publiques, privées ou mixtes». Elle va également dans le sens de la réduction des importations de biens et services. Cela tout en rappelant que le gouvernement poursuit ses efforts pour réduire davantage la lourde facture des importations.

L'objectif de ramener cette facture à 35 milliards de dollars cette année est maintenu. Il y a lieu de rappeler que les organisations patronales et la Centrale syndicale ont toujours revendiqué qu'elles soient privilégiées dans l'octroi des marchés publics. Plusieurs entreprises publiques, mais aussi privées se plaignent du fait que l'on recourt souvent à l'importation pour satisfaire des commandes diverses qui peuvent être honorées par les producteurs locaux.

La Centrale syndicale et les organisations patronales se sont plaintes de la non-application de l'article 83 du Code des marchés publics. Aujourd'hui, le gouvernement multiplie ses actions dans ce sens pour freiner le transfert des capitaux et exploiter ces financements pour bâtir une économie forte.