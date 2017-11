SÉTIF Un sexagénaire décime sa famille

Un homme âgé d'une soixantaine d'années a froidement assassiné trois membres de sa famille et en a blessé au moins huit autres vendredi dans la wilaya de Sétif, a-t-on appris hier de plusieurs sources concordantes. Selon les mêmes sources, le drame s'est produit juste après la prière du vendredi dans la daïra de Maoklane, à environ 70 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sétif. Le suspect, âgé d'une soixantaine d'années s'est servi d'un fusil de chasse et a tiré à plusieurs reprises sur des membres de sa famille, tuant ainsi son frère, son fils et son petit-fils et faisant au moins huit autres blessés, ont rapporté les mêmes sources.

Alertés, les éléments de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux du drame où ils ont interpellé le suspect, tandis que les blessés ont été transférés par les éléments de la Protection civile à l'EPH Saïd-Aouamri de la commune de Bougaâ pour recevoir les soins nécessaires.

Le suspect était un ancien membre des groupes d'auto-défense pendant la décennie noire et montrait depuis quelque temps des troubles du comportement, a-t-on également appris.

Les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce drame qui restent pour l'heure inconnues.