CONSTANTINE Hanoune broie les "nouveaux riches"

Par Ikram GHIOUA -

Ils doivent être démasqués et les sources de leur fortune identifiées, assène la patronne du PT.

Comme d'habitude, Louisa Hanoune usera d'un langage franc et direct pour lancer des messages à ses rivaux. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, s'est exprimée, hier à Constantine à la salle de conférence du centre culturel Mohamed El Aïd- Al Khalifa dans le cadre des prochaines élections locales. Son discours est enflammant à l'égard de la politique des partis au pouvoir contre, notamment la politique d'austérité exercée sur le peuple, alors que selon elle cette solution radicale qui pénalise les Algériens aurait pu être évitée. Louisa Hanoune parlera durant 40 minutes devant une assistance moyenne pour dire que «les partis au pouvoir prétendent que le projet de loi de finances 2018 va participer au développement, d'où la création de postes de travail et une richesse, c'est vrai que cette somme allouée équivalente à 1300 milliards dinars est un plus, mais cela ne vaut même pas le budget 2015, car 2 000 milliards dinars ont été perdus depuis 2016». Elle parlera également de la somme de 416 milliards de dinars destinée à la revalorisation des projets, mais en réalité «c'est une autre ruse pour poursuivre le gaspillage de l'argent public», juge Louisa Hanoune en visant les entrepreneurs qui ne respectent pas les délais de réalisation et le cahier des charges.

Pour elle, «ils doivent être poursuivis en justice par l'Etat. Contrairement à cela, l'Etat allonge l'argent à ces entrepreneurs». Louisa Hanoune, leader du PT avance le chiffre de 5 000 projets qui ont été gelés: «Que vont faire 100 milliards dinars pour les communes pour rattraper le déficit?» s'est-elle interrogée. Elle annoncera à son public qu'une partie de cet argent soit 500 milliards de dinars vient de la planche à billets et «c'est là que réside tout le danger», a t-elle averti, ajoutant qu'«on veut engager le pays dans une aventure et faire de l'Algérie une place financière d'où le blanchissement d'argent, oui on veut que l'Algérie devienne comme le Panama, puisque l'Etat ne déclenche pas des enquêtes sur la provenance de l'argent».

La secrétaire générale du PT vise les nouveau riches qui, pour elles, doivent être démasqués et leur source d'argent doit être identifiée. Pour Louisa Hanoune c'est une grave dérive et une agression contre la Constitution et les principes de la révolution de libération. Hanoune ne manquera pas de parler de «la nécessité de soutenir les caisses sociales pour renforcer et appuyer le pouvoir d'achat des citoyens, avertissant sur les «graves dérives et incidences de la politique économique actuelle qui mène à l'exacerbation de la pression sur les travailleurs et les jeunes».

Pour la chef du PT «la commune doit être la base de toute politique de développement et on doit lui accorder toute l'importance pour sauver le pays des opportunistes». Elle rappellera que en appelant à un vote massif que «le PT milite pour la libération des assemblées locales de l'autorité de l'administration afin qu'elles puissent accomplir au mieux leur mission».