RAPPORT SUR L'INDICE DU TERRORISME MONDIAL "L'Algérie enregistre une baisse constante"

Par Madjid BERKANE -

Les efforts déployés par les services de sécurité ont fait diminuer le nombre d'actes terroristes de 55 en 2007 à seulement une attaque en 2016.

En dépit du fait qu'elle figure parmi les pays les plus exposés aux risques terroristes dans le monde, l'Algérie fait partie des rares pays ayant connu une baisse du nombre de morts dans des actes terroristes. C'est ce que confirme l'Institut pour l'économie et la paix (IEP) dans son dernier rapport intitulé «Indice du terrorisme mondial (GTI) concernant l'année 2016. En effet, le rapport en question présenté au cours de la semaine dernière à Londres situe l'Algérie à la 49e place sur 163 pays concernés par l'étude. Ce classement est jugé de très positif par les élaborateurs de ce rapport. «Il est positif, car l'Algérie demeure une cible préférée des terroristes», note le rapport. La tendance baissière en termes de morts en Algérie remonte, selon les élaborateurs du rapport, à l'année 2002. Cette année pour les rédacteurs du rapport n'est pas anodine. «Elle représente la date, à laquelle l'Algérie est sortie de la zone dangereuse» expliquent-ils. Cette baisse s'explique, selon l'Institut, par les énormes efforts déployés par les services de sécurité. «Ces efforts ont fait diminuer le nombre d'actes terroristes de 55 en 2007 à seulement une attaque en 2016», soulignent en outre les élaborateurs. Dans ce sillage, il est à noter que ces résultats probants ne s'expliquent pas uniquement par le renforcement de la lutte armée contre les terroristes, mais surtout par la politique de la Réconciliation nationale que l'Algérie a adoptée et fait aboutir depuis 1999. Cette politique a permis, faut-il le rappeler, la repentance de milliers de terroristes dans les deux années 1999 et 2000. Cette politique qui n'a pas été limitée par un délai butoir a permis la repentance de plusieurs centaines de terroristes après les années 2000.

Ces repentances en série ont fait revenir grandement la paix en Algérie déjà à cette époque-là. Les services de sécurité et l'Armée nationale populaire n'ont fait que préserver cette paix. Et ce, par le renforcement du nombre de barrages sur les axes routiers, le bouclage des maquis et l'infiltration dans les centres urbains. Ces efforts qui continuent jusqu'à présent ont été soldés par l'élimination de plusieurs terroristes dangereux et la récupération de quantités importantes d'armes et de mines. Ces terroristes qui se manifestent de temps à autre en Algérie et arrivent parfois à commettre des actes terroristes ne sont pas forcément des éléments de l'ex-GIA, mais ils sont dans leur grande majorité des alliés et des endoctrinés de Daesh et d'El Qaïda au Maghreb. Mieux encore, parfois ce sont des terroristes de nationalités étrangères qui ont été derrière ces actes.

Cela s'est vérifié dans l'attaque du site gazier de Tinguentourine et même dans l'enlèvement de l'alpiniste français Hervé Gourdel dans les montagnes du Djurdjura. Abordant en outre, le cas dans les pays développés, le rapport de l'institut a noté que l'année 2016 a été la plus meurtrière depuis 1988, en excluant l'attentat aux Etats-Unis du 11 décembre 2001.

Le GTI indique qu'à l'échelle mondiale, le nombre des personnes tuées dans des attentats terroristes a baissé en 2016, mais davantage de pays ont été touchés. Au total, 25 673 personnes sont mortes dans des attentats terroristes en 2016 dans 77 pays en 2016 contre 65 en 2015, note le rapport. A rappeler que l'élaboration dudit rapport est réalisée sur cinq ans.