SAMSUNG RÉVÈLE SON DERNIER BIJOU À ALGER Le Galaxy Note 8 dans toute sa splendeur

Par Salim BENALIA -

Les amoureux de la marque sud-coréenne Samsung viennent de découvrir en exclusivité, à Alger, le tout dernier smartphone de la Gamme Note en l'occurrence, le Galaxy Note 8. Un bijou de technologie du géant du pays du matin calme. Avec ce smartphone, les utilisateurs bénéficient d'un écran Infinity plus grand qui se tient facilement dans une main, le stylet S Pen pour une communication personnalisée et la caméra la plus performante des smartphones Samsung pour des photos exceptionnelles. L'écran Super-AMOLED Infinity Quad HD + de 6,3 pouces donne par ailleurs la possibilité de voir plus et de défiler moins. En outre, et grâce au stylet S Pen plus performant, le Galaxy Note 8 offre de nouvelles possibilités d'écrire, de dessiner, d'interagir avec son appareil et de communiquer avec ses amis.

Les visiteurs du dernier salon Med It abrité par le Palais de la culture Moufdi Zakaria ont en effet apprécié de près ce terminal inédit et dont la révélation internationale a été très récemment annoncée. Samsung Electronics à travers son bureau à Alger a participé au Med-IT El Djazair 2017 avec un grand stand où étaient exposés plusieurs produits dans des segments différents. Située dans la cour centrale de l'esplanade du Palais de la culture, la surface d'exposition de Samsung Algérie, de 100 m2, a été aménagée en espaces distincts, afin de mettre en valeur les différents produits premiums de la marque. Les visiteurs ont eu ainsi l'opportunité de vivre l'expérience des derniers cris Samsung, à savoir les tout derniers produits phares de sa gamme de Smartphones Galaxy: le Galaxy S8 et le S8+, mais surtout de découvrir une grande nouveauté et en exclusivité: Le Galaxy Note8.