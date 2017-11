L'INSTANCE DE DERBAL A ÉTÉ EFFACÉE DU PAYSAGE ÉLECTORAL La Hiise a raté sa campagne

Par Saïd BOUCETTA -

Le paysage politique ne donne pas l'impression de s'être enrichi d'un mécanisme de surveillance des élections au service de la démocratie naissante.

Que valent les promesses du ministre de l'Intérieur sur la transparence du prochain scrutin, lorsque l'ensemble des observateurs font un constat d'échec de l'action de la Haute Instance indépendante de la surveillance des élections. Son président, Abdelwahab Derbal, fait montre, depuis le début de cette campagne et même avant, d'un sens assez médiocre de l'observation et de l'anticipation en matière de surveillance, de contrôle et même de communication. Que ce soit en direction des partis en lice pour les élections locales, des pouvoirs publics ou de l'opinion nationale, Derbal déploie un discours et des arguments qui vont à contresens de sa mission. A la tête d'une instance constitutionnelle, dotée d'une autonomie totale, l'ancien diplomate et néanmoins responsable d'un parti d'opposition, donne l'impression de se noyer dans un costume, vraisemblablement trop grand pour lui. Censé être le principal animateur d'un conglomérat de pas moins de 400 cadres, recrutés dans le corps de la magistrature et de la société civile, le président de la Hiise semble travailler en solo, ne médiatisant aucun de ses collaborateurs et surtout critiquant à tout-va l'actuel Code électoral. Pareille attitude jette le doute sur la crédibilité du scrutin et apporte de l'eau au moulin des «mauvaises langues» qui crient déjà à la fraude. La posture du président de la Hiise est certainement destinée à «amadouer» les partis de l'opposition, à travers l'affirmation d'une autonomie de mouvement et de discours, histoire de crédibiliser son instance aux yeux des plus sceptiques. Mais dans son empressement à mettre en avant sa «liberté de penser», Derbal a omis de voir que la scène politique n'est pas composée que de sceptiques. Il y a les partis prêts à croire dans le processus électoral et à la promesse de transparence du gouvernement, il y a également un large électorat qui attend des signes de reprise en main sérieuse de l'instance qu'il dirige pour garantir un scrutin aux standards démocratiques reconnus. Or, il y a dans la démarche du président de la Hiise, une absence totale de gage sérieux à même d'amener les uns et les autres à considérer l'importance de la Haute Instance dans l'amélioration de la pratique électorale dans le pays. Très effacée de la scène électorale, la Haute Instance indépendante de la surveillance des élections aura été «l'ombre» de la campagne, puisqu'elle n'est pas parvenue à faire avancer le débat public sur la régularité du scrutin. Il est d'ailleurs entendu que l'un des facteurs de l'abstention est justement relatif au manque de crédibilité des élections. La Hiise a été créée à l'effet de remédier à cette faiblesse de l'édifice électoral national. Sa mission relève certes, d'aspects administratifs, mais l'important demeure dans l'image qu'elle est censée dégager auprès de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux, en ces temps de suspicion sur le rôle de l'administration.

A quelques jours des élections locales, force est de constater que l'Instance de Derbal n'a pas rempli cette mission. Le paysage politique ne donne pas du tout l'impression de s'être enrichi d'un mécanisme de surveillance des élections véritablement efficace et au service de la démocratie naissante. La campagne électorale finissante ressemble un peu trop à toutes celles qui l'ont précédée. Malgré une composante bien fournie en cadres de la République et des prérogatives assez élargies, en sus d'une autonomie constitutionnellement acquise, la Hiise n'a pas réussi à laisser la moindre empreinte dans l'espace public et encore moins dans les esprits des Algériens. Faut-il y voir un mauvais casting ou un coaching en deçà des attentes, ou peut-être les deux à la fois?