COUR CRIMINELLE DE SKIKDA 20 ans de prison pour le père incestueux

Par Wahida BAHRI -

Le monstrueux père n'est pas à sa première affaire, il avait été condamné par contumace, à 20 ans de prison, pour un acte similaire perpétré sur sa fille aînée.

La cour criminelle de Skikda a retenu 20 ans de réclusion criminelle contre Y.M., 52 ans, pour inceste sur ascendant, sa fille mineure (R.M.) âgée de 15 ans. Le drame a été mis à nu en janvier de l'année en cours, lorsque la mère de la victime a déposé plainte contre son époux auprès du procureur de la République du tribunal de Manzel El Abtal, commune de Azzaba, wilaya de Skikda, pour inceste sur ascendants. Dans son dépôt de plainte, la mère a révélé que le père incestueux exerçait ses actes criminels sur sa fille mineure, sous le regard de ses quatre filles et ses deux garçons. L'abominable père menaçait de tuer à l'arme blanche toute la famille et de faire exploser toute la maison avec une bonbonne de gaz. Aussitôt interpellé, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt pour inceste. Comparaissant devant la barre de la cour criminelle de la wilaya de Skikda, le prévenu a réfuté en bloc toutes les accusations portées contre lui. Confronté à sa victime, sa fille en l'occurrence, la fillette a, outre de confirmer les données du chef d'inculpation, fait d'autres révélations plus choquantes. La mineure a longtemps été sujet d'actes incestueux de son père. Ces atteintes sexuelles étaient perpétrées à la maison et dans une ferme, où le monstre l'emmenait pour exercer ses actes masochistes, puisque la victime était souvent battue. Dénué de toute valeur humaine, encore moins parentale, le monstre n'est, selon les propos de son épouse, pas à son premier acte. Il avait fait subir à sa fille aînée les mêmes supplices. Un dépôt de plainte avait été à l'époque déposé par la fille et sa mère, auprès des services de sécurité, qui avaient ouvert une enquête, en l'absence du père incestueux. Ce dernier s'était, a fait noter sa femme, enfui et avait été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme.

La première victime s'étant mariée, le bourreau revint et s'adonna aux mêmes actes sur sa seconde fille mineure en usant toujours de ses menaces de mort. N'ayant plus aucune autre alternative, la malheureuse mère décida de quitter l'enfer du domicile conjugal où elle regardait sa progéniture se faire violer par son monstrueux mari. Fuyant avec ses enfants vers la wilaya de Skikda, la malheureuse est retrouvée par l'incestueux mari, puis ramenée à la maison maudite où ses enfants sont victimes d'actes abominables et inconcevables par le commun des mortels. Toutes ses accusations et révélations ont été qualifiées de mensongères par le mis en cause, dans une tentative de se défaire de la lourde charge qui pèsent sur lui, notamment après les confirmations de la victime et les témoignages des frères et soeurs. En dépit du réquisitoire de la défense du monstre qui a tenté de jouer sur la carte des circonstances atténuantes, le ministère public, lui, avec une intime conviction, sans équivoque, a requis la perpétuité. Après délibération, la cour a fini par retenir la peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de Y.M., qui sur le banc des accusés, n'a affiché aucun regret. Bien au contraire, le regard perçant orienté en direction de celle qui est désormais son ex-famille, renseigne sur la dimension de la haine qu'il couve à son égard.