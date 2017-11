286 HARRAGA INTERCEPTÉS PAR LES GARDE-CÔTES EN 48H Sur les flots du désespoir

Par Brahim TAKHEROUBT -

De nombreux questionnements jalonnent ce phénomène qui va en s'aggravant et fait courir le risque d'une tragédie humaine.

Vagues incessantes de harraga sur nos côtes. Le nombre de jeunes qui risquent leurs vies sur des embarcations de fortunes pour rejoindre la rive nord de la Méditerranée augmente de manière inquiétante. Les unités des garde-côtes des Forces navales de l'ANP ont procédé, durant les dernières 48 heures, au sauvetage de 286 candidats à l'émigration clandestine à bord d'embarcations de fortune, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale MDN. «Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine, les unités du Service national des garde-côtes des Forces navales de l'Armée nationale populaire (ANP) ont procédé, durant la période allant de jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017, à l'interception et sauvetage, d'un nombre total de 286 citoyens algériens candidats à l'émigration clandestine à bord d'embarcations de fortune», note la même source

Ces jeunes qui naviguent sur les flots du désespoir en partance vers l'Italie ou l'Espagne déboursent jusqu'à 3000 euros au profit des réseaux de l'immigration clandestine. A voir le nombre en perpétuelle augmentation de ceux qui bravent et les vagues de la mer et les garde-côtes, on peut dire que le business rapporte gros. Qui soutient ces réseaux? Bénéficient-ils de complicités sur l'autre rive de la Méditerranée? Quelles sont leurs connexions avec les réseaux de trafic de drogue et de terrorisme? Ce sont autant de questions qui jalonnent ce phénomène qui va en s'aggravant et fait courir le risque d'une tragédie s'il n'est pas traité de manière radicale entre les deux rives de la Méditerranée. Les faits se passent alors que la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre prochain bat son plein. Ce drame ne doit-il pas interpeller les candidats ne serait-ce que le temps d'un meeting pour s'inquiéter du sort de cette jeunesse qui se jette dans les griffes de la mer? Mais c'est à peine qu'ils oublient de nous rappeler que manger du caviar avec une cuillère en argent est déconseillé car, paraît-il, il en altère le goût. Nous les remercions pour ces conseils si utiles à notre vie quotidienne. Et la jeunesse on en fait quoi? Applaudissez!

Il y a quelques jours, c'est un père de famille qui a défrayé la chronique en embarquant clandestinement avec sa fillette âgée de quelques mois et qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux justifiant son acte irresponsable. Nous ne sommes plus devant un acte à mettre sur le compte de folies de famille, mais d'un délire social qui emporte des familles entières enfants vieux et handicapés ensemble. Selon les chiffres avancés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le nombre de harraga a sensiblement augmenté durant cette année 2017. «Les centres d'accueil sont toujours tellement débordés que l'Italie et les ONG peinent à contenir ce flux de migrants et de demandeurs d'asile», note l'OIM. L'accalmie n'a duré que le temps des perturbations climatiques. Le phénomène a repris de plus belle avec une moyenne de 50 embarcations par mois qui, selon l'OIM, sont empêchées de prendre le grand large, sur les côtes de Annaba, à El Tarf, à Mostaganem et à Oran.