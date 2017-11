LE RND MULTIPLIE SES DÉPLACEMENTS DANS LE CENTRE DU PAYS Ouyahia achève son marathon

Par Hocine NEFFAH -

Le secrétaire général du RND

Le développement local avait sa part du lion dans le discours du secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui a fait de lui un maillon fort de la chaîne de développement global dans son programme électoral.

Le week-end électoral a vu le déplacement en force du secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, dans le centre du pays. Le SG du RND a choisi la ville des Roses, Blida en l'occurrence, pour animer sa campagne électorale et faire connaître les grands axes du programme électoral du RND dans la perspective de conquérir et ratisser le plus large possible de communes et d'Assemblées populaires de wilayas.

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a animé un meeting populaire à la salle Chaâlane (complexe sportif Mustapha Chaker), à Blida, en focalisant son discours électoral sur le développement local et la décentralisation comme pierre d'achoppement dans la gestion des collectivités locales et plus précisément, les Assemblées populaires communales (APC).

Ahmed Ouyahia a rappelé lors de ce meeting populaire où l'assistance était nombreuse à assister à son speech qu'«un Etat fort et centralisé, c'est celui qui sait faire de la décentralisation un mode de gestion dans les assemblées locales, surtout au niveau des Assemblées populaires de wilayas où l'enjeu de la décentralisation se joue avec acuité», a-t-il martelé. Le développement local avait sa part du lion dans le discours du secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, qui a fait de lui un maillon fort de la chaîne de développement global dans son programme électoral. Dans le même sillage, Ahmed Ouyahia s'est déplacé le premier jour du week-end pour animer un meeting populaire à la Maison du peuple où siège la Centrale syndicale et plus précisément à la salle Abdelhak-Benhamouda. Cette halte électorale dans le cadre de la campagne des locales du 23 novembre prochain était consacrée au regretté martyr du devoir national et le fondateur du RND, Abdelhak Benhamouda en l'occurrence. Ce meeting est vu comme un signe du sacrifice et de la lutte consentis par les vaillants fils de l'Algérie face à la déferlante intégriste.

La commune et ses prérogatives étaient présents lors de ce meeting populaire dans la wilaya d'Alger où le secrétaire général du RND a insisté sur «la nécessité de faire de la commune un vecteur de développement et de financement des projets au niveau local et encourager l'investissement», a-t-il déclaré.

Le deuxième jour du week-end a été consacré à la wilaya du Tizi Ouzou où Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a animé un meeting populaire à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Ce déplacement se veut comme continuité dans la même perspective de faire connaître le programme électoral du RND sur les questions essentielles, à l'image de la gestion locale, l'adaptation de cette gestion avec les exigences imposées par la situation économique et financière que traverse le pays.

Idem pour son dernier déplacement à la wilaya de Tipasa où il a animé à la maison de jeunes de la commune de Fouka un meeting populaire en reprenant les grands axes de son programme électoral en ambitionnant d'avoir plus de sièges au niveau des communes et des Assemblées populaires de wilayas pour pouvoir réaliser ce programme au niveau local et apporter la contribution du RND dans la gestion du patrimoine communal et faire appliquer son objectif consistant à faire de la décentralisation au niveau des collectivités locales son challenge durant le quinquennat à venir. Le déplacement que vient d'entamer le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, dans le centre du pays, renseigne sur l'importance de l'enjeu des locales et l'ambition du RND de se voir occuper la première place dans ces joutes où son rival, le Front de Libération nationale (FLN) semble connaître un net recul dans ce genre de courses comme c'était le cas lors des législatives du 4 mai dernier.