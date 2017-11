ALI BENFLIS LORS DE SON MEETING À CHÉRAGA "Le différend est une miséricorde"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Ces joutes ne régleront en rien la crise multidirectionnelle qui secoue le pays.»

Le président de Talaie El Houriyet qui a animé hier un meeting à la salle omnisports Belakhdar-Tahar de Chéraga a focalisé son discours sur le projet politique de sa formation.

Il n' a abordé les élections locales qu'à la fin de sa longue intervention. «Ne vous faites pas d'illusions car il y a l'élagage des listes d'avant et d'après les élections», a-t-il lâché. «Je ne veux pas m'attarder sur les élections locales car pour être honnête, ces élections ne régleront pas la crise politique et économique qui secoue le pays», a-t-il martelé à l'adresse des candidats sur les cinq listes du parti à Alger. «Les jeux son faits et le match est vendu car la monopole sur la conduite du processus électoral reste le même», a-t-il ajouté. Il a rappelé que «malgré le fait que l'administration a exigé à sa formation de collecter 4,5 millions de signatures pour participer aux élections, son parti a pu miraculeusement présenter des listes dans 45 communes et 13 APW». Dans ce contexte, il a répondu aux propos de Ahmed Ouyahia, sans le citer. «En réponse à ceux qui nous accusent d'être incapables de présenter 100 listes, nous répondons qu'il faut d'abord qu'il y ait des élections propres et transparentes pour connaître le poids de chaque parti». Il a rappelé que «la décision de participation aux élections locales a été prise par 55% des membres du CC», en soulignant que «lui-même, en coordonnant les débats a refusé de se prononcer sur ce dossier pour ne pas influencer les autres».Il a commencé son intervention, en affirmant qu' «aucun objectif énoncé dans la proclamation du 1er Novembre 1954, n'a été réalisé». «La déclaration du 1er Novembre est un morceau de déontologie politique», a-t-il indiqué. Or, déplore-t-il, «aujourd'hui il n' y a ni souveraineté populaire ni citoyenneté en Algérie». Aujourd'hui il y a deux citoyennetés: supra-citoyenneté au bénéfice d'une minorité de dirigeants et oligarques et l'infra-citoyenneté réservée à la majorité de la population, privée de ses droits politiques et civils.» Il a appelé à un dialogue pacifique et sans exclusive où toutes les parties seraient représentées, à savoir le pouvoir, les partis de la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile, les syndicats, en vue de sortir de la crise multidimensionnelle dans laquelle s'est enfoncé le pays. En guise de réponse à Ould Abbès, sans citer son nom, qui l'avait accusé d' avoir trahi Bouteflika et de diviser le FLN en deux, il a rétorqué que «le différend est une miséricorde». En évoquant la crise économique et financière en Algérie, il a égrené les échecs cuisants des trois derniers gouvernements qui se sont succédé. «Est-ce que les 1000 milliards de dollars ont été dépensés pour substituer une économie alternative et productive à l'économie rentière totalement dépendante des hydrocarbures?», s'est-il interrogé. Non, car nous restons totalement dépendants des hydrocarbures qui représentent 97% de nos exportations». Il y a 17 ans la part de l'agriculture dans le PIB était de 20%, elle ne représente aujourd'hui que 10%». «Le taux d'apport de l'industrie au PIB est passé de 21% à moins de 5% durant la même période», a-t-il poursuivi. «Le tourisme est totalement ignoré puisqu'il n'apporte toujours rien au PIB», dit-il. «En 2017, le Fonds de régulation des recettes a été vidé. Quelques mois après son lancement, l'opération de mise en conformité fiscale a échoué. Il s'en est suivi l'emprunt obligataire qui n'a donné aucun résultat. Le nouveau modèle de croissance tiré du programme du président n'a rien donné. Le gouvernement éphémère, dont le Premier ministre et ses proches collaborateurs ont été limogés après trois mois, a décidé «de séparer l'argent de la politique». l'actuel gouvernement veut mélanger l'argent à la politique en revenant sur la décision de son prédécesseur. Le même gouvernement nous a présenté le recours à la planche à billets comme une planche de salut car on serait devant les portes de l'enfer et le couteau aurait atteint l'os», a-t-il rappelé. La thèse de la main de l'étranger brandie à chaque fois par le pouvoir, est une accusation absurde, par laquelle on veut nous conduire sur les terrains des combats marginaux», regrette-t-il. «Pour résoudre la crise politique, il faut retourner au peuple à travers l'organisation d'élections propres et transparentes, a-t-il plaidé. «La solution passe aussi par la mise en place d'une instance effectivement indépendante pour la gestion du processus électoral, créée et composée de ceux qui participent à la compétition politique», a-t-il ajouté. Il a réitéré son appel à «l'ouverture d'un dialogue entre l'opposition et le pouvoir». Lequel devrait aboutir sur «l'organisation des élections transparentes, l'installation d'un gouvernement d'union nationale, l'élaboration d'une Constitution consensuelle et la charte des engagements démocratiques pour ne pas refaire l'erreur de la transition inachevée de 1989. L'armée de son côté doit accompagner ce processus», indique-t-il. Pour Ali Benflis, il y a un réel problème de légitimité en Algérie qui se pose et qu'il va falloir régler en allant vers une Algérie nouvelle qui vit une modernité politique.