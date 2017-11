SA CAMPAGNE ÉLECTORALE A ÉTÉ UNE «RÉUSSITE» L'"indépendant" Bettache se distingue

Par Abdelkrim AMARNI -

«La Perle blanche» a mené une belle campagne électorale pilotée par le candidat «indépendant» Abdelhakim Bettache.

Depuis le début de la campagne électorale, Abdelhakim Bettache dort très peu et passe le plus clair de son temps avec les électeurs. Impossible donc de lui mettre la main dessus pour un entretien. Son directeur de campagne, Aghilès Amokrane, a bien voulu répondre avec élégance à nos questions. Sentant notre intérêt pour la campagne de cet indépendant qui se «distingue», en l'occurrence Abdelhakim Bettache et néanmoins actuel président de l'APC d'Alger-Centre, il n'a pas hésité un seul instant à «confirmer l'entière réussite de la campagne électorale menée «tambour battant» à travers «Alger la Blanche», la capitale.

Il dira que la campagne du candidat indépendant Bettache, tête de la liste électorale dénommée «La Perle blanche», dispose de pas moins de 40 locaux répartis sur toute la périphérie d'Alger-Centre. Ils ont été cédés un temps bénévolement par ses partisans sans que le moindre sou ne soit déboursé pour ce faire. Questionné sur la disponibilité des rencontres du candidat, Amokrane a insisté pour dire que Bettache était «continuellement sur le terrain» afin de rencontrer ses futurs électeurs. Ainsi, nous relatait hier Amokrane, il a présidé «vendredi un meeting au boulevard Krim Belkacem (ex- Télemly) et hier (samedi) il était attendu à la rue Cipette (près du Palais du gouvernement) et mitoyenne de la Salle Ibn Khaldoun.»

A une question relative à la fréquentation des salles où il tenait les meetings, Amokrane nous a assurés que c'est toujours dans une salle comble qu'il présentait son programme de candidat indépendant. Le directeur de campagne nous a ainsi appris qu'une rencontre «spéciale femmes» a été organisée, il y a deux jours, au cinéma «Algeria» qui a fait salle comble «à guichets fermés» dirions-nous afin d'expliquer combien était impressionnant le nombre de futures électrices venues assister à ce meeting. La permanence principale de cet indépendant aux élections du 23 novembre qui se situe à la rue Ben M'hidi, au niveau de la place Emir Abdelkader, est assurée par une vingtaine de citoyens, tous bénévoles. Parlant du précédent bilan de l'APC d'Alger-Centre, Amokrane a informé que tous les projets déjà inscrits durant le précédent mandat, seront achevés si la liste présentée aux élections réussit. Il devait ainsi assurer qu'il «n'y aura pas d'abstentions à Alger-Centre». Louant l'action du candidat indépendant, il dira qu' «aucun parti n'a fait autant que nous, les images télévisées le prouvent en montrant des salles vides».

Pour appuyer ses dires il rappellera que Bettache a «commencé sa campagne il y a cinq ans avec son travail qui parle pour lui encore aujourd'hui».