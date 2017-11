ELECTIONS LOCALES À BÉJAÏA Le dernier jour pour séduire

Par Arezki SLIMANI -

Les différentes listes en course pour la prise des commandes locales ont tiré, hier, leurs dernières cartouches.

La campagne électorale portant sur le scrutin des locales s'est achevée hier à minuit. Plus que trois jours avant le jour «J», le jour où les électeurs, qui ont eu durant 21 jours à écouter les uns et les autres,, tenter d'être convaincus d'abord afin d'aller voter mais aussi de glisser le bulletin dans l'urne, pour décider librement. Une logique électorale en somme, dont l'issue déterminera le poids des différentes listes sur l'échiquier politique local. A Béjaïa, la campagne électorale s'est déroulée relativement dans le calme.

Outre la présentation des programmes respectifs des différentes listes, le bilan du maire sortant du Front de Libération nationale (FLN) aura été au centre des critiques tout comme celui du Front des forces socialistes (FFS) au niveau de l'Assemblée populaire de wilaya.

Une autre logique d'une campagne électorale, que l'on peut considérer et c'est valable pour toutes les listes, comme timide loin de susciter un engouement comparé aux années précédentes. Après 21 jours de campagne, les 287 listes en course pour occuper les 43 sièges l'APW et ceux des 52 communes de la wilaya restent toujours incertaines quant à la mobilisation citoyenne le jour du vote.

Les discours prononcés n'ont franchement pas été à la hauteur des attentes, tant ils ont versé dans le mensonge et les attaques mutuelles, virulentes et à la limite de la diffamation et de l'injure et loin de servir l'intérêt général. Tout au long de la campagne, les candidats ont tous refusé la confrontation avec les électeurs, se contentant de prises de paroles, parfois devant quelques personnes, avant de quitter les lieux.

La campagne électorale qui s'est achevée hier a eu le mérite d'illustrer parfaitement la profondeur du fossé qui sépare les politiques des citoyens en général. De quoi donner à réfléchir sur la meilleure manière de renouer le contact avec la population à travers notamment la révision des discours afin de les orienter au mieux vers les préoccupations des citoyens.