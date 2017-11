ALORS QUE LE MOIS DE DÉCEMBRE APPROCHE La pluie se fait toujours aussi rare

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les prévisions météo présagent pour les jours à venir un temps plutôt ensoleillé sur l'ensemble des régions du pays.

Après une semaine pluvieuse, le beau temps revient de nouveau et compte s'installer pour un bon moment. C'est du moins ce qui est annoncé par les prévisions météorologiques pour les prochains jours. Ainsi, elles prévoient pour une échéance allant du 19 au 27 novembre, un temps plutôt ensoleillé sur une bonne partie du pays. Pour les températures, celles-ci varieront entre 19 et 20 degrés durant cette même période. On fera remarquer que le climat qui prévaut dans le pays est beaucoup trop doux pour la saison. Alors que le mois de décembre, qui marquera le début de l'hiver, est à nos portes, la pluviométrie a rarement enregistré un tel déficit. Face à cette situation qui persiste, le risque de sécheresse plane toujours. Et pour cause, il faut rappeler que mise à part la semaine dernière qui a été particulièrement marquée par des pluies diluviennes ayant affecté certaines régions du Nord, pendant trois jours, les averses ont vite plié bagage afin de laisser place à nouveau au soleil. Il en est de même pour les températures qui sont passées d'un extrême à l'autre. Le mercure avait enregistré durant le mois d'octobre dernier des températures anormalement élevées pour la saison. Ce n'est qu'au début de novembre qu'elles ont commencé à baisser. Mais depuis ce début de semaine les températures constatées s'adoucissent et c'est le même temps qui persistera pendant encore une dizaine de jours. Le laps de temps que met la pluie pour revenir est de plus en plus espacé, ce qui constitue et ce de façon de plus en plus évidente, une véritable source d'inquiétude, notamment pour les experts. Ces derniers avaient récemment exprimé à maintes reprises leurs préoccupations quant à cette faible pluviométrie et des conséquences que cela pouvait avoir sur le long terme. La même angoisse a été également perceptible chez de nombreux agriculteurs. Ces derniers avaient d'ailleurs affirmé que certaines cultures comme celle de la pomme de terre ont été abandonnées en raison du fort déficit pluviométrique. Cette situation a été expliquée par le fait que l'Algérie se trouve au coeur de la région la plus chaude du monde qui est celle du Mena. Par conséquent, cela persistera et pour longtemps. Car il existera toujours une tension sur l'eau dans notre pays. Par ailleurs, le réchauffement climatique y est pour beaucoup dans cette situation. Par son climat semi-aride, l'Algérie a failli à plusieurs reprises décréter l'état de sécheresse. Comme ce fut le cas durant l'année 2015 et du début de 2016. Par ailleurs, il faudra attendre jusqu'au 29 de ce mois pour revoir de la pluie qui apparemment continue de se faire désirer.