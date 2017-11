GAÏD SALAH L'A DÉCLARÉ HIER À DJELFA "L'ANP restera à l'abri des surenchères politiciennes"

Dans son allocution prononcée hier, à la 12° division d'infanterie mécanisée à Djelfa, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a mis l'accent sur le contenu du message du président de la République, émis à l'occasion de la commémoration du 63ème anniversaire du 1er Novembre 1954. Dans cette lettre, le chef de l'Etat avait souligné que l'ANP, qui prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier, «doit rester à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes». «Il m'est très agréable de mettre l'accent ici, encore une fois, que l'ANP, digne héritière de l'ALN, qui accorde une importance capitale au bon accomplissement de ses missions a trouvé tous les éléments de motivation et d'encouragement, dans l'hommage adressé par (...) le président de la République, contenu dans sa lettre pour la Nation, à l'occasion du 63e anniversaire du 1er Novembre 1954, dans laquelle il a souligné que l'ANP (...) prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier», a-t-il déclaré à Djelfa. Et d'ajouter que «cette institution républicaine doit rester à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes», a-t-il déclaré. D'autre part, il a rappelé les dispositifs pris dans le cadre de la sécurisation du déroulement des élections des APC et APW, que ce soit pour la participation des personnels militaires à ce scrutin ou pour les mesures sécuritaires inhérentes au déroulement du vote. A propos des élections des APC et des APW, il a rappelé que le devoir des personnels militaires, et des différents corps sécuritaires, envers cet important rendez-vous, est à double volet: «Le premier se rapporte à leur participation au suffrage, quant au deuxième, il consiste à veiller, pendant toutes les étapes de cette opération électorale, à garantir un climat de sécurité et un environnement stable, et à réunir toutes les conditions adéquates permettant aux citoyens de s'acquitter de leur devoir national, en toute liberté, quiétude et sérénité». A cet effet, il a, en cette occasion, invité les éléments de l'ANP à se conformer strictement aux «dispositions de l'instruction particulière relative à ce rendez-vous qu'il a émise le 5 octobre 2017». «Dans ce contexte, que tout le monde sache que l'Algérie qui s'accroche toujours au bon vouloir d'Allah mérite avec son peuple de s'enorgueillir des exploits de l'Armée nationale populaire digne héritière de l'Armée de Libération nationale en termes de puissance et de développement», a-t-il déclaré. Cette armée «authentique et de principes n'aurait pu enregistrer ces résultats en matière de développement et de modernisation multiforme et dans la lutte antiterroriste, sans l'immuable attachement à la voie éclairée de ses vaillants ancêtres et à leurs valeurs et principes, sans la lecture et l'analyse rationnelles et perspicaces des tenants et des aboutissants des divers défis actuels, et sans la conscience des dimensions et des objectifs des futurs enjeux», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale.«Sur ce, l'Armée nationale populaire oeuvrera (...) à les remporter et les contrecarrer. Telle est une responsabilité qui nécessite la synergie des efforts de tous les fils dévoués de l'Algérie», a ajouté le chef d'état-major de l'ANP. Pour rappel, il avait déclaré à Oran à l'issue d'un exercice naval auquel il a assisté: «Nous oeuvrons, au sein de l'ANP, (...), jour et nuit et toute l'année, guidés par les orientations de Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dont le soutien à nos Forces armées n'a jamais failli, à leur permettre de rester au diapason de tout progrès et développement qui s'opèrent aujourd'hui.»