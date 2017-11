ANNABA La campagne électorale usée jusqu'au bout

Par Wahida BAHRI -

«Le monopole n'a jamais servi l'intérêt du citoyen», des propos qui ont fait l'unanimité des candidats de toutes les formations politiques, en lice pour les locales du 23 novembre courant, lors des derniers rassemblements et les dernières heures de la campagne à Annaba.

Après trois semaines de course marathonienne, marquée par le «zieuté» des uns sur les autres, s'est terminée, hier, dimanche, la campagne électorale pour les locales du 23 novembre à Annaba. En course contre le temps, les candidats des formations politiques et les indépendants sont passés à la vitesse supérieure. Ne ménageant aucun effort pour convaincre les populations, quant à un vote massif, à la faveur de chacun d'entre eux, la campagne électorale en son avant-dernier jour, a été marquée par la présence en force des candidats en lice sur le terrain de la proximité. L'ambiance a tantôt été sereine, tantôt chargée de tensions, notamment au vu de la concurrence déloyale de certains partis, d'un côté et du manque de neutralité de l'administration de l'autre. Des dépassements enregistrés lors de la campagne, pénalisant quelque peu les sorties de certaines formations en lice. Des actes qualifiés de complaisance à la faveur d'autres parties. Néanmoins, sans grand impact sur le cours de la campagne, cette dernière a été menée bon gré, mal gré. De l'avis de certains candidats «en guerre tous les moyens sont bons». L'essentiel est qu'on est tous d'accord sur le principe, l'intérêt populaire et la sécurité de l'Algérie demeurent au-dessus de tout». En effet, en dépit de la divergence des points de vue et les moyens utilisés dans cette campagne, le facteur commun des candidats aussi bien ceux sous la bananière des diverses formations politiques ou sur liste indépendante, a été la considération du citoyen, la promotion de ses intérêts et l'amélioration de son quotidien à travers une gestion adéquate des hémicycles locaux. Depuis le RND, le FLN et le PT jusqu'à l'Union et défi, FFS et FND en passant par l'alliance islamique et le TAJ, le mot d'ordre a été l'intérêt du citoyen et ses préoccupations. Des facteurs matrices réitérés par les candidats pour la préservation de la paix et de la sécurité du pays. Des convictions apportées dans les allocutions des candidats en lice pour les locales du 23 novembre courant. Avec des paroles d'expert, Salim Bourafa, tête de liste de l'unique liste indépendante Union et Défi (U.D), a décortiqué les problèmes de la wilaya de Annaba. Depuis le social jusqu'à l'économie, en passant par la crise prévalant dans le pays, l'orateur s'est adressé à la conscience citoyenne, quant à un impératif changement radical, devant assurer un développement en adéquation avec le statut de la wilaya de Annaba. Le candidat a depuis la commune de Chétaïbi, où, il a mis en relief les potentialités agricoles et touristiques, en jachère depuis des années, appelé pour un vote massif. Tant de propos ayant trait au quotidien des Annabis ont été à l'origine d'un engouement populaire pour cette liste d'indépendants, composée essentiellement de jeunes cadres de la wilaya de Annaba. Un désagrément pour certaines formations politiques, dont le monopole de la gestion des institutions de l'Etat à Annaba risque d'être fortement compromis. D'où, le recours flagrant aux moyens les plus classiques pour barrer le passage, en usant de la complaisance administrative, censée être neutre. Des actes qui n'ont fait que renforcer le rassemblement des populations autour des candidats de la liste d'U.D, dont le travail de proximité semble avoir eu un impacte très positif sur les Annabis. De même pour les candidats du FFS dont, l'écho du discours adopté hier, lors du rassemblement organisé hier au TR de Annaba a vraisemblablement provoqué un séisme au sein de certains partis politiques concurrents qui, même en recourant comme à l'accoutumée aux mouchards, ne sont pas parvenus à perturber le cours du meeting. Cet acte et bien d'autres, ont été mis par les candidats sur le compte de la peur de la défaite. Une défaite que seules les urnes décideront le 23 novembre courant, de par la participation massive des électeurs. En attendant le jour «J» et en dépit de la fin du temps réglementaire de la campagne électorale, les candidats continuent de faire de la proximité, pour sensibiliser et attirer un maximum de voix dans leurs camps respectifs.