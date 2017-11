CAMPAGNES MENSONGÈRES ET ATTAQUES CONTRE L'ALGÉRIE Des médias maliens mettent leur bleu de chauffe

Par Mohamed TOUATI -

La solidarité de l'Algérie envers ses voisins notamment lorsqu'ils traversent des phases difficiles ne s'est jamais démentie

A la solde des services marocains et d'officines sionistes ils font feu de tout bois, pour fabriquer une image inhospitalière et raciste de l'Algérie.

«Que Dieu me préserve de mes amis, mes ennemis je m'en charge.» L'adage sied comme un gant au climat actuel des relations entre notre pays et ses voisins, le Mali en l'occurrence. Certains de ses médias plus précisément. L'Algérie qui a joué un rôle de premier plan en ce qui concerne sa stabilité, qui lui a évité une partition programmée, quasiment acquise, est fustigée par une presse à la solde des services marocains et d'officines sionistes. Elle fait feu de tout bois, pour fabriquer une image inhospitalière et raciste de l'Algérie concernant ses ressortissants reconduits au Mali, après avoir traversé la frontière algéro-malienne clandestinement pour séjourner illégalement sur le territoire national. Invoquant même des cas de torture et de décès.

«D'après les témoignages des membres du collectif, il y a eu des cas de morts, de blessés parmi les compatriotes qui étaient en Algérie. Sur plus de 240 Maliens, seulement 87 ont pu regagner le bercail», a écrit Maliactu, le 15 novembre, sur son site. Et pour parfaire le scénario, le rendre plus «crédible», cet outil de propagande qui s'est positionné en ennemi de l'Algérie donne même la parole au «porte-parole» de ces rapatriés qui, lui, est rentré entier et sain et sauf chez lui. Que raconte ce «miraculé»?

«Ceux qui sont en Algérie vivent dans les conditions plus que déplorables; car, nous savons dans quelles exigences, quels traitements nous étions contraints...», a confié Aboubacar Sissoko, à ce média qui a décidé de transformer cette opération de rapatriement qui s'est déroulée dans le strict respect de la dignité humaine en tragédie. Le convoi chargé de cette mission aurait fait plus d'un mois de trajet entre l'Algérie et le Mali selon cette source. «Durant cette période, nous avons connu que des souffrances sous le silence complice du gouvernement malien», aurait déclaré Aboubacar Sissoko. «C'est pourquoi l'une des raisons de notre lutte est la défense de la cause des Maliens qui restent toujours en Algérie. On ne souhaite pas nos souffrances à d'autres compatriotes», a-t-il ajouté. C'est cousu de fil blanc. Des Maliens qui s'organisent pour défendre leurs compatriotes qui séjournent clandestinement en Algérie. Du jamais-vu! C'est l'hôpital qui se moque de la charité! Et quelle cause défendent-ils? celle de pouvoir mendier librement en déambulant à travers les rues et les ruelles de l'ensemble du territoire national. Ce privilège leur est acquis nous semble-t-il. Ils s'adonnent en effet à cette pratique sous l'oeil impassible des policiers tout en profitant de la générosité des citoyens. La solidarité de l'Algérie envers ses voisins notamment lorsqu'ils traversent des phases difficiles ne s'est jamais démentie. Que cela soit la Tunisie, la Libye, le Niger ou le Mali. Elle n'a pas hésité à venir en aide aux populations victimes de la sécheresse ou menacées par la famine par l'envoi de tonnes de denrées alimentaires. Comme elle n'a pas rechigné à ouvrir son chéquier alors qu'elle traverse elle-même une crise financière qui n'a pas fait de cadeaux à sa trésorerie. Pas un mot de tout ça. Pas un mot non plus sur les 200 bourses offertes par le gouvernement algérien à des étudiants maliens. L'Algérie n'attend pas d'être remerciée sur le plan de la solidarité internationale et de la promotion de la paix dans le monde. Le droit des peuples à vivre librement et dans la dignité, elle l'a revendiqué pour se libérer de plus de 130 ans de colonialisme. Erigé en principe, elle l'a inoculé à bien des révolutions à travers le monde. Elle continue à le promouvoir. Remettre en cause son hospitalité légendaire, la qualifier de raciste elle qui a brassé des populations de toutes confessions pourchassées, auxquelles elle a ouvert les bras et qui ont forgé son identité revient à falsifier l'Histoire. Des médias maliens ont osé franchir ce pas, la honte au front.