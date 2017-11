DAR EL BEÏDA Les candidats font dans l'improvisation

Par Bouzid CHALABI -

Un dernier regard sur les affiches avant le vote

Dans la commune de Dar El Beïda les partis ont changé de stratégie électorale préférant les bains de foule en lieu et place des permanences.

Vendredi 17 novembre 2017, deux jours avant la fin de la campagne électorale pour le scrutin du 23 novembre prochain, les permanences des partis ont fait montre de nombreuses initiatives. Et si certaines étaient tout à fait originales, d'autres par contre, sont à inscrire au registre de la témérité. C'est ce qu'a pu constater de visu L'Expression qui a sillonné, ce jour-là, de nombreux quartiers de la commune de Dar El Beïda (banlieue est d'Alger) et où jusqu'à preuve du contraire, trois partis se sont montrés très entreprenants en la matière. En effet, les têtes de liste du Front de Libération nationale(FLN), du Parti des travailleurs (PT), du Front El Moustakbal (FM) et leurs staffs respectifs ont cherché, chacun à sa manière, de focaliser l'attention des citoyens et des citoyennes de leurs communes. En fait, l'idée étant de se rendre là où il y a regroupement de personnes, aussi bien dans la matinée qu'au début et en fin d'après-midi. Ainsi l'un a visé les deux grands cafés du centre-ville, dont les tables occupent toute l'aire des deux côtés de la place, qui grouillent de monde tous les vendredis matin de l'année. Sur les lieux, le tête de liste FLN a exhorté les clients d'aller voter «si vous voulez du changement dans votre commune» a-t-il lancé, alors que ses accompagnateurs invitaient les gens, qui n'étaient pas attablés, à venir prendre commande au comptoir soit d'un café soit d'une boisson. Ces derniers ne se sont pas fait prier au point où les cafetiers ont été dépassés par un si grand nombre de commandes en un temps aussi court. De la sorte, il a fallu que le gérant du café intervienne pour mettre fin au tohu-bohu qui, d'ailleurs, avait commencé à faire de l'ombre au candidat FLN.Ce qui l'a d'ailleurs poussé à écourter son passage en ce lieu. Poursuivant son périple en direction de la salle omnisports, jouxtant la gare ferroviaire pour s'adresser aux jeunes et de leur lancer tout de go: «Nous resterons à votre écoute car nous sommes conscients de vos besoins en matière de loisirs. Nous allons faire en sorte, une fois élus, d'accorder la priorité à votre demande en la matière.» Ce même candidat FLN s'est ensuite rendu en fin d'après-midi dans les nouvelles zones d'habitations de la commune où il s'est retrouvé envahi par les jeunes lui demandant expressément si il sera à leur écoute une fois élu. Ces derniers ont applaudi chacune des promesses lancées par le candidat FLN. Seul bémol, les sifflets de certains jeunes qui ont voulu montrer à leur manière tout leur désintéressement à cette venue dans leur quartier d'un postulant au poste de P/APC. A la tombée de la nuit, le candidat et son équipe ont rejoint la permanence sise au centre-ville où devrait se décider, a-t-on appris, le programme de campagne de la dernière journée.

Du côté du PT, on a plutôt cherché à informer la population à l'aide de tracts collés un peu partout et aussi d'un mégaphone diffusant à partir d'un véhicule qui n'a eu de cesse de sillonner les quartiers de la commune pour informer de la tenue d'un meeting dans la salle omnisports. Le candidat du PT devant un parterre nourri a invité les présents à se rendre aux urnes pour choisir la liste de son parti «comme il est de tradition dans notre commune» a-t-il rappelé. Faut-il souligner au passage que les animateurs de la campagne électorale du Parti de Louisa Hanoune ont surtout ciblé les cités de la commune, car c'est là où réside un grand nombre de fonctionnaires en activité ou à la retraite. En ces lieux, les cafés du coin ont été véritablement transformés en permanence, créant ainsi un air de fête sur leurs terrasses toutes auréolées du drapeau national et de la photo du candidat tête de liste. Une façon peut-être de montrer que les résidents de la cité ont porté leur choix sur le candidat du PT. Certains ont crié aux abords de ces cafés que le candidat du PT va l'emporter haut la main. Du côté du Front El Moustkabel, on a choisi comme stratégie de campagne d'improviser des réunions de quartier où c'est le candidat qui devra écouter la population et non pas le contraire. C'est d'ailleurs ce qui nous a été facile d'observer durant toute la journée de vendredi dernier dans les quartiers du «Camp Nord» ou «Conor» comme les anciens aiment l'appeler mais inscrit au cadastre sous le nom de «Hai Madina El Djadida». Et c'est d'ailleurs dans ce quartier que le candidat du Front El Moustakbal s'est montré des plus entreprenants. Cela se comprend puisque ce dernier est né et a grandi au «Conor» a-t-on appris sur les lieux. Il faut dire aussi que dès son arrivée il a dû faire face à un véritable bain de foule où jeunes et moins jeunes ont voulu lui tendre la main sous les youyous fusant des alentours immédiats. Le candidat a ensuite foulé le sol tout le long de l'artère principale du «Conor» marqué par des haltes obligeant ce dernier à se prêter aux accolades de ses fans. Le tout sous la cacophonie de klaxons de voitures et l'éclatement de pétards pour montrer au candidat que c'est la population du «Conor» qui va le rendre président de l'APC de Dar El Beïda. Les gens de cette zone urbaine l'ont d'ailleurs scandé jusqu' au-crépuscule.