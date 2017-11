IL CONTRIBUE AU SUCCÈS DES ÉLECTIONS LOCALES DE JEUDI Le Cndpi immortalise l'évènement

Toujours disponible à accompagner les grands évènements nationaux, le Centre national de documentation, de presse d'image et d'information (Cndpi), contribue de façon fort positive à la préparation du prochain rendez-vous national de la démocratie, que sont les élections locales de jeudi. Le Cndpi propose, à cet effet, une publication étoffée de 172 pages en couleurs. Richement illustrée et surtout très bien «documentée» comme le propose la mission contenue dans le sigle du Centre. Cette brochure de haute facture, véhicule une mine d'informations sur les élections précédentes et la politique de développement élaborée au niveau local.

Le plan d'action de cette stratégie mise en oeuvre par le Cndpi, comprend trois volets distincts. Le premier est relatif à l'information comme le suggère le titre de la publication «La démocratie participative en Algérie».

Le second aspect a trait à l'animation présentée à travers une méga-expo de pas moins de 160 photos tirées à 8000 exemplaires, toutes destinées aux 48 wilayas du pays où elles seront exposées à l'intention du citoyen et des responsables locaux. Cette activité se tiendra dans chacune des 48 wilayas du pays ainsi qu'au niveau du siège du Cndpi, qui se trouve à Alger, dans l'enceinte de la Maison de la presse Abdelkader Safir de Kouba (Panorama).

Enfin, le troisième volet concerne la communication. Ce dernier a pour mission essentielle de transmettre, aux citoyens comme aux responsables du pays, un reportage photographique et audiovisuel de qualité sur le déroulement de la campagne électorale.Cette partie devra enrichir la banque de données du Cndpi qui vise, à travers ces réalisations, d'immortaliser l'événement démocratique du 23 novembre prochain.