PARTENARIAT ENTRE SONELGAZ ET GE DE BATNA Geat: un fleuron en devenir

Par Abdelkrim AMARNI -

Formation et perfectionnement des compétences locales dans la production de turbines à gaz et à vapeur.

La nouvelle usine de turbines GE de Batna (General Electric Algeria Turbines, ou «Geat») a présenté ses besoins en termes de compétences humaines au cours d'un atelier organisé au sein de l'accélérateur de talents Sylabs et visant spécifiquement les talents féminins.

Geat, un joint-venture créé en 2014 par General Electric et Sonelgaz, à raison de 51% détenus par le partenaire national et 49% par une filiale de GE (GE Industrial France) a déjà entamé son processus de recrutement, avec pour objectif premier d'atteindre 45 employés d'ici la fin de l'année 2017. 18 personnes ont déjà été recrutées, dont 50% de femmes, et trois jeunes diplômés. Le projet en lui-même ambitionne le recrutement de quelque 1 000 employés dont 400 spécialisés directs et 600 indirects. Le complexe Geat, appelé à devenir un des fleurons de l'industrie algérienne, produira des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des systèmes de contrôle-commande et leurs équipements auxiliaires associés. Le tout afin de soutenir la capacité de Génération Electrique de l'Algérie pour les années à venir. Organisé par le

«Women in tech club» - initiative lancée par General Electric-GE et Sylabs, ayant pour vocation d'accompagner l'insertion des femmes dans les domaines techniques- Geat a préparé hier un workshop dans le but de présenter le futur projet de l'usine située à Batna, mais aussi de présenter ses besoins en matière de compétences. Présent à l'événement, le directeur des ressources humaines de Geat, Nazim Benbey a invité hommes et femmes, jeunes et expérimentés à la découverte de ce projet national ambitieux, résultat du partenariat entre GE et Sonelgaz. Le complexe Geat produira des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des systèmes de contrôle commande et leurs équipements auxiliaires associés.

Ces équipements soutiendront la capacité de Génération électrique de l'Algérie pour les années à venir. Durant ce workshop, Benbey a présenté les principaux métiers et les spécialités recherchées par la société. Il a notamment souligné que la part la plus importante des recrutements concerne les profils spécialisés, tels que les ingénieurs méthode, les ingénieurs qualité, et les ingénieurs achat, qui forment l'épine dorsale des opérations de production. Geat ambitionne aussi de recruter des apprentis en partenariat avec des centres de formation à l'échelle nationale. Fabien Thevenot, DG de Geat, a précisé:

«Notre ambition est non seulement de recruter et de former des compétences locales...Pour ce faire, il dira que «nous travaillons à la mise en place de programmes de formations spécialisés en Algérie et à l'étranger dans les domaines du montage-soudage, du montage-ajustage de précision et de l'électromécanique afin d'assurer une haute qualification à nos employés dans un secteur qui reste nouveau dans le pays». Le processus de formation se déroulera en trois étapes. Les employés juniors et expérimentés seront d'abord formés en Algérie afin de consolider et de compléter leur bagage technique. Pour cela, Geat fera appel aux centres de formation spécialisés publics et privés, ainsi qu'aux centres de recherche. Ces formations locales seront complétées par des formations à l'étranger dans des centres spécialisés, tout particulièrement dans le cas où des certifications internationales seraient requises. Les employés qui auront acquis les bases techniques suffisantes pourront se spécialiser dans leurs métiers respectifs à travers une formation métier avec des experts de GE. Geat construit actuellement son complexe industriel dans la wilaya de Batna. Le démarrage opérationnel de ce dernier est prévu début 2019. La construction du complexe industriel mobilise actuellement quelque 600 personnes.