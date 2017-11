SEMAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE DANS LE MONDE Un pizza-show sera ouvert vendredi à Alger

Par Abdelkrim AMARNI -

La cuisine italienne sera à l'honneur dans le monde et ce pendant une semaine qui s'écoulera jusqu'au 26 novembre 2017, à Alger, avec comme cadre les locaux du Centre culturel italien à Alger.

Cette semaine a donc été lancée dimanche en présence de l'ambassadeur d'Italie à Alger, Pasquale Ferrera La première édition de cette manifestation culinaire «in live» de 2016, avait mis en avant la gastronomie de la Sicile, cette année ce sera au tour de la Sardaigne de dévoiler toutes ses richesses gastronomiques marquées par de longs siècles d'occupation par différentes peuplades du monde. Ce sont plus de 1000 évènements qui sont prévus au cours de cette semaine lancée hier au niveau du Centre culturel italien d'Alger. Elle aura comme cadre les 296 chancelleries, ambassades et consulats, italiens dans le monde. Des séminaires et conférences sont prévus tout comme seront organisées des rencontres avec les chefs- cuisiniers, des dégustations, des dîners, des cours de cuisine...ce ne sont là que quelques-unes des activités culinaires programmées. La cuisine italienne sera à l'honneur dans le monde du 20 au 26 novembre 2017, à Alger, où elle se déroulera au Centre culturel italien ainsi qu'à travers nombre de restaurants sélectionnés d'Alger.

La première édition avait mis en avant la gastronomie de la Sicile, cette année ce sera au tour de la Sardaigne de dévoiler toutes ses richesses de cuisine et de la table. Les objectifs premiers de cette semaine, sont la promotion de la qualité, la durabilité, la préservation des terroirs», pour ne citer que ceux-ci. Les thèmes principaux qui caractériseront cette semaine, sont nombreux. L'on peut citer la protection et la valorisation des produits d'appellation d'origine contrôlée et protégée, la promotion des itinéraires oeno-gastronomiques et touristiques régionaux et l'art culinaire italien, ainsi que la diète méditerranéenne. L'autre point intéressant est celui de la formation dans le secteur hôtelier. Cette semaine affiche également le soutien aux productions typiques des régions italiennes, tout comme elle sera dédiée à la découverte de «l'art des pizzaiolos napolitains», un sentiment d'identité fortement menacé par la mondialisation mais néanmoins candidat au patrimoine immatériel de l'Unesco. «L'art du pizzaiolo napolitain» représente en effet l'expression d'un savoir-faire constitué d'expériences, de gestes, de rituels, de chants et surtout de connaissances traditionnelles. Cette culture gastronomique commune et ce goût méditerranéen, contribuent de façon substantielle à rendre plus profonds les liens qui unissent l'Algérie et l'Italie.