TENSION DEVANT LE SIÈGE DE LA DE DE BÉJAÏA Le Sete récidive

Par Arezki SLIMANI -

Pour la deuxième fois consécutive, le Sete-Ugta monte au créneau pour rappeler aux responsables de la DE l'impératif de tenir leurs promesses.

La tension demeure vive dans le secteur de la direction de l'Education nationale à Béjaïa. Hier encore, les délégués syndicaux affiliés au syndicat d'entreprise des travailleurs de l'éducation sont remontés au front dans une démarche de constatation du climat qui règne au sein de l'institution. La journée d'hier n'a pas été de tout repos pour les responsables de la direction de l'éducation de Béjaïa. Les syndicalistes du Sete ont fait part de leur indignation quant au «traitement sélectif réservé aux syndicats de la corporation», exigeant par la même occasion que les responsables de la direction de l'éducation tiennent les promesses faites lors des différents conclaves. «Nous sommes ici pour exiger d'être traités comme tous les syndicats du secteur», indiquait hier, un membre du Sete, accusant directement la direction de l'éducation de «travailler avec un seul syndicat qui impose son diktat». En d'autres termes, «la concrétisation des engagements cosignés dans les PV ayant sanctionné les différentes rencontres entre les deux parties. Dans la foulée, les syndicalistes du Sete, qui, sont à leur deuxième protestation depuis le début de l'année, indiquent que «ils ne peuvent rester indifférents devant cette situation aussi bien alarmante qu'inhumaine». Partant, ils expriment leur colère et leurs inquiétudes quant à la situation «misérable» qui prévaut dans le secteur dans la wilaya. Regroupant les contractuels, les ouvriers professionnels, les fonctionnaires des services économiques et celle des directeurs d'écoles primaires, le Sete-Ugta dénonce «la pression terrible exercée quotidiennement sur les fonctionnaires et les travailleurs de la direction de l'éducation et la renonciation de ses responsables, à leur tête le DE et le SG, à leurs prérogatives au profit d'un autre groupe», écrit-on dans la déclaration. A travers cette action décidée à l'issue d'une réunion du conseil de wilaya de la Fnte, tenue jeudi dernier, les délégués syndicaux s'élèvent contre «les agissements de certains membres des commissions paritaires à travers des interventions non réglementaires» et rejettent les accusations «gratuites et infondées» à l'encontre de la commission des oeuvres sociales et de la coopération de la consommation qui dépend de cette commission. Par ailleurs, le Sete a demandé l'intervention des responsables du secteur de l'éducation de Béjaïa en urgence auprès du ministère de tutelle pour «le versement des fonds financiers nécessaires pour le payement des salaires et des arriérés de mensualités des différents corps de l'éducation et «l'organisation dans les plus brefs délais des concours internes. Pour le Sete, le directeur de l'éducation est «entièrement responsable» de la situation «catastrophique» dans laquelle se trouve le secteur de l'éducation dans la wilaya de Béjaïa. A noter que l'action de protestation s'est déroulée dans la calme. Elle s'est dispersée tout aussi dans le calme 2 heures après son entame.