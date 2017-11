CONSTANTINE Un réseau de trafic de drogue démantelé

Par Ikram GHIOUA -

Agissant sur la base de renseignements vérifiés et recoupés et après extension de compétences sur ordre de la justice, les éléments du BRI ont réussi à mettre fin à un réseau de trafic de drogue national activant sur l'axe Oran- Constantine.

Le réseau est composé de neuf personnes dont un couple âgé entre 22 et 42 ans. C'est suite à l'arrestation de trois mis en cause, il y a à peine quelques jours à Didouche Mourad à Constantine, en possession d'une quantité de kif traité, que les éléments du BRI ont pu démasquer le reste du groupe. Lors de cette opération, les forces de sécurité ont récupéré trois véhicules qui servaient au transport de la marchandise, une somme d'argent et une quantité de kif traité ainsi que des psychotropes. Le réseau traitait directement avec des complices d'autres pays voisins.