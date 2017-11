GAÏD SALAH LORS DE SA VISITE À LA PREMIÈRE RÉGION MILITAIRE "Les terroristes n'ont aucune autre issue"

Par Ikram GHIOUA -

«Notre Armée nationale qui a trouvé dans la solidarité de son peuple, l'appui et le soutien qui ont barré tout chemin devant ces égarés ayant commis tant d'injustices (...)», a déclaré le chef d'état-major.

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ALN, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah,, a mis l'accent, hier à Blida, sur les «grands acquis» enregistrés dans le domaine de la lutte antiterroriste et ce, grâce aux efforts que l'Armée nationale populaire (ANP) ne cesse de consentir, aux côtés des différents corps de sécurité, soulignant à ce titre que l'Algérie mérite d'être un «paradis de paix et de quiétude», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Intervenant à l'occasion d'une réunion de travail qu'il a présidée au siège de la 1ère Région militaire où il a entamé son deuxième jour de visite, le général de corps d'armée a indiqué qu'«il est opportun de mettre l'accent, dans ce contexte, sur les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte antiterroriste, plus précisément les résidus terroristes (...)». «Notre Armée qui a trouvé dans la solidarité de son peuple, l'appui et le soutien qui ont barré tout chemin devant ces égarés ayant commis tant d'injustices envers eux-mêmes et envers leur peuple», a ajouté Gaid Salah. «Ces égarés n'ont aucune issue que de se ramener à la raison et de se réintégrer au sein de leur société, en bénéficiant des dispositions stipulées par la Charte de la paix et de la Réconciliation nationale», a souligné le vice-ministre de la Défense nationale au cours de cette réunion de travail avec le Commandement, l'état-major de la Région, les commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors ainsi que les commandants des unités de la Région. «Notre grand pays, l'Algérie, mérite d'être un paradis de paix et de quiétude qui abrite tous ses fils dans une ambiance de fraternité et avec un principe intrinsèque qu'est le patriotisme et l'amour de la patrie en priorisant toujours son intérêt suprême», a-t-il encore soutenu. Le communiqué du MDN a rappelé qu'après avoir suivi, l'après-midi d'avant-hier, lors d'une diffusion en direct depuis le champ de tir et des manoeuvres, un exercice tactique de tirs réels, exécuté par une unité relevant de la Division, dans le cadre de la continuité de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2017-2018, dans le but d'acquérir l'expérience requise dans le domaine de la planification, de la maîtrise des unités, et de la gestion des batailles, dans un environnement proche de la réalité, le général de corps d'armée a adressé, lors d'une allocution, ses félicitations aux éléments ayant participé à cet exercice.

Le vice-ministre de la Défense nationale mettra en évidence la lutte antiterroriste et insistera sur les mécanismes pour éradiquer ce phénomène qui tente de survivre. C'est dans ce contexte que Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'ANP, usant d'un lexique clair, a souligné, «l'un des plus importants objectifs futurs» visés à travers ce parcours de préparation et de développement des différentes composantes de l'armée. Le général de corps d'armée explique encore, «un enjeu qui devient un impératif requis pour la bonne adhésion aux exigences de la cadence accélérée et appliquée, voire déterminée, adoptée par l'Armée nationale populaire».

Ce parcours indique le vice-ministre de la Défense nationale le qualifiant de légitime et ambitieux devient une nécessité inévitable pour suivre la cadence du progrès accéléré que connaissent les armées modernes aujourd'hui. «Nous oeuvrons à travers cet effort loyal et appliqué, à poursuivre le renforcement des aptitudes du corps de bataille de l'ANP et à garantir les exigences de rehaussement de son état-prêt, afin d'assurer l'évolution et l'amélioration des compétences opérationnelles et de combat (...)»

Il a en outre souligné que «les grands acquis enregistrés dans le domaine de la lutte contre les groupuscules terroristes, et ce, grâce à «la solidarité du peuple algérien avec son armée et avec les différents corps de sécurité». Par la suite, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le chef d'état-major de la Région portant sur les différents volets ayant trait à la situation sécuritaire prévalant dans le secteur de compétence.

Il a suivi aussi des présentations données par les chefs des secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité, avant qu'il ne donne des orientations à caractère opérationnel et sécuritaire.