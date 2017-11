POUR DÉNONCER LA VIOLENCE ET LE MAUVAIS TRAITEMENT DES ENFANTS Une adresse mail est ouverte

Par Madjid BERKANE -

L'Organe national de la protection de l'enfance va ouvrir à partir de la semaine prochaine une boîte mail pour dénoncer la violence et le mauvais traitement des enfants.

En attendant la mise en service du numéro vert national, l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance va ouvrir une boîte mail. C'est ce qu'a fait savoir hier, la déléguée nationale à la protection de l'enfance Meriem Cherfi, en marge de la célébration du 27e anniversaire de l'adoption de la convention relative aux droits des enfants le 20 novembre 1990. Cette journée est baptisée, pour rappel, depuis cette date: la Journée mondiale de l'enfance. «L'ouverture de cette boîte aura lieu au cours de la semaine prochaine», a-t-elle ajouté. «Cette boîte mail servira à la réception de tous les courriers des citoyens voulant alerter contre les kidnappings et dénoncer des cas de violence ou de mauvais traitement des enfants», a précisé en outre la déléguée nationale. «Cette nouvelle voie visant la protection et la promotion de l'enfance s'inscrit dans le sillage des efforts de l'Algérie visant la protection des droits des enfants», fera observer Meriem Cherfi, soulignant que l'enfant en Algérie bénéficie pour l'heure de deux sortes de protection. «La protection sociale et la protection judiciaire». «La protection sociale est assurée principalement par le ministère de la Solidarité nationale. Quant à la protection judiciaire, celle-ci est assumée par le ministère de la Justice», a-t-elle précisé. Les efforts que consent l'Algérie en termes de protection des droits de l'enfance sont conséquents fera remarquer la conférencière lors de sa brève allocution à l'ouverture de la journée. Selon Meriem Cherfi, l'Algérie fait partie des rares pays ayant créé un organe de la protection et de la promotion de l'enfance. Présentant de son côté une allocution à cette occasion, le représentant de l'Unicef en Algérie, Marc Lucet, a tenu à témoigner que l'Algérie est effectivement parmi les rares pays disposant d'une politique de la protection de l'enfance. «La législation algérienne, l'Organe national de la protection de l'enfance, la ratification de l'Algérie pour toutes les conventions internationales, l'engagement de l'Algérie aux côtés des peuples en guerre, la prise en charge des enfants sur tous les plans sont tous des indices confirmant le souci de l'Algérie quant à la protection des droits des enfants», a-t-il indiqué. S'attardant en outre, sur le slogan choisi cette année par l'Unicef pour la commémoration de cette journée, à savoir «Les enfants construisent l'avenir», Marc Lucet a fait savoir que ce slogan a été choisi sciemment pour mettre en exergue la nécessité de faire participer les enfants à la prise des décisions et ce, à différents niveaux. L'enfant, selon le représentant de l'Unicef, est concerné par toutes les décisions qui se prennent à l'échelle de la maison et, voire même à l'échelle de la nation. A ce titre, son point de vue est primordial, a-t-il plaidé. S'arrêtant par ailleurs, sur les efforts de l'Unicef actuels allant dans le sens de renforcer et de protéger les enfants, Marc Lucet a fait part de beaucoup de programmes, particulièrement ceux allant dans le sens de diminuer les risques de l'Internet. Pour le représentant de l'Unicef, la lutte contre les risques de l'Internet ne doit pas être la mission de l'Unicef à elle seule, mais de toute la société, particulièrement les médias qui doivent multiplier les campagnes de sensibilisation et le traitement des sujets relevant de la thématique. Cédant ensuite la parole à Leila Zerrouki, représentante spéciale auprès du secrétaire général des Nations unies en Algérie et conseillère à la Présidence, celle-ci a présenté une conférence sur l'historique de la protection des droits de l'enfance ayant commencé en 1949 jusqu'à l'adoption de la convention internationale. Emboîtant le pas à Marc Lucet, Leïla Zerrouki, a indiqué que l'Algérie n'a jamais hésité depuis son accession à l'indépendance à ratifier d'abord toutes les conventions internationales et à élaborer des lois allant dans ce sens. Les lois dont disposent l'Algérie en matière de la protection et de la promotion des droits de l'enfance sont en phase des lois internationales. A noter que la journée d'hier, a vu la participation des sénateurs et des parlementaires. Représentés par respectivement par Nouara Saâdia Djaâfer et Saïda Bounab, ces dernières ont exprimé la volonté des sénateurs et des parlementaires à travailler et à renforcer la législation et à voter toutes les lois allant dans ce sens.