LE VICE-PRÉSIDENT DE LA HIISE À PROPOS DES EXAMENS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE "Notre rôle doit être renforcé davantage"

Par Massiva ZEHRAOUI -

Moussa Yacoub a émis son souhait quant à l'élargissement des prérogatives de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections.

Le vice-président de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections Hiise, a abordé hier, les différents aspects inhérents à la surveillance du processus électoral. Moussa Yacoub a ainsi émis son désir, quant à l'élargissement des prérogatives de la structure qu'il représente. Et pour cause, celles-ci se trouvent limitées face au rôle de l'administration. Lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, il a fait remarquer que la Hiise doit avoir son mot à dire, concernant la gestion des dossiers d'acceptation et de refus des candidatures. Par conséquent «la loi doit être nécessairement révisée sur ce point-là», a-t-il soutenu. Moussa Yacoub explique que cette question fait partie intégrante du processus électoral. Toutefois, le vice- président de la Hiise ne veut nullement parler de «mainmise» de l'administration sur cette opération. «L'administration a un rôle, du moment qu'elle organise les élections, elle est également chargée de gérer ce volet précis», a-t-il avancé. Formulant ses suggestions, il a estimé que ladite instance doit avoir libre accès à «un regard de contrôle sur l'administration», mais que cela n'est pas possible du moment que cette dernière n'a «pour le moment ni les moyens ni les attributions pour exercer ce type de contrôle». Parlant des prérogatives pour assurer un scrutin libre et transparent, il soulignera que le rôle de la Hiise se limite entre autres à «contrôler et surveiller la révision des listes électorales». Aussi, «nous veillons à nous assurer si les candidats qui se présentent au scrutin disposent des documents nécessaires», fait-il savoir. Il explique par là que la limitation du rôle de la Hiise est logique si on se conforme aux principes de séparation des pouvoirs. «Le Code électoral a expressément donné la compétence du contrôle de l'administration concernant le dépôt de candidatures aux tribunaux administratifs», a-t-il indiqué tout en soulignant que cela doit être respecté. Moussa Yacoub explique que tout ce que la Hiise est en mesure de faire, c'est de formuler des recommandations pour l'amélioration des textes régissant l'opération électorale. Il a soutenu dans ce sens que «c'est au législateur de faire les révisions nécessaires conformément aux règles constitutionnelles». Le responsable a par ailleurs commenté les déclarations du président de la Hiise, Abdelwahab Derbal, faisant état de vides juridiques concernant certaines dispositions de cette instance, à l'issue des législatives du 4 mai dernier. Moussa Yacoub explique que par ces déclarations «Derbal veut simplement mettre en exergue le fait que la loi doit être révisée sur ce plan». Estimant à son tour qu'effectivement son organisme a son mot à dire là-dessus. Sur la question du rejet de certaines candidatures de la part des tribunaux administratifs, il relève que c'est tout simplement parce que ces bureaux sont les seuls à avoir droit à cette compétence exclusive. «C'est ce qui fait que le rôle de la Hiise se trouve inexistant dans ce segment, celui-ci étant écarté par la loi», a-t-il précisé. Par ailleurs, s'agissant des infractions observées lors de cette campagne électorale qui ont valu à quelques candidats aux APC et APW des avertissements, l'hôte de l'émission radiophonique a révélé que la violation liée à l'affichage anarchique a été la plus portée au niveau de son organisme. Moussa Yacoub signale que ce type d'infractions représente 79% du reste des dépassements enregistrés. Il cite également les dérives ayant trait à l'atteinte de l'emblème national. Il a par ailleurs fait mention du saccage de certains sièges de partis politiques, relevant en outre le faux et usage de faux dans le dépôt des dossiers de candidatures. Par conséquent, l'intervenant a assuré que des mesures ont été prises pour pallier ces problèmes.