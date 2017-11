SÉCURISATION DE LA JOURNÉE DU VOTE Oran mobilise 3 000 policiers

Par Wahib AïT OUAKLI -

La levée d'un tel dispositif ne sera décidée une fois que toute l'opération de vote sera totalement achevée.

En plus des différents dispositifs mis en place dans ses différentes activités régulières, la sûreté de la wilaya d'Oran mobilise à l'effet de la sécurisation du scrutin du 23 novembre, 3 000 policiers. C'est ce que l'on apprend de la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de la wilaya d'Oran soulignant «la nécessité de réussir le scrutin de la journée d'après-demain, jeudi 23 novembre». En renforçant ledit dispositif, «les 3 000 policiers seront déployés sur l'ensemble des 191 centres et de plus 1 700 bureaux de vote», explique-t-on ajoutant que «des patrouilles pédestres et motorisées sont également assurées par des policiers en plus du renforcement des barrages et points de contrôles dressés dans plusieurs endroits». Tout stationnement devant les centres de vote est interdit durant cette journée exceptionnelle. La levée d'un tel dispositif ne sera décidée une fois que toute l'opération de vote sera totalement achevée. La ville d'Oran sera donc marquée par une présence accrue des policiers. Tel que décrit par la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ces hommes en tenue bleue, qui seront répartis selon un plan détaillé et équipés de moyens modernes. Ce déploiement est motivé par le flux important, attendu, des votants. Pour les ser-

vices de sécurité, le ton n'est pas au relâchement, la sécurisation des bureaux et centres de vote a bien été entamée et, dans le cadre de la mise en application du dispositif «spécial vote». Plus de 1200 candidats, représentant 17 formations politiques, se disputeront le 23 novembre prochain, les sièges de l'APW d'Oran, en plus des 5993 candidats, représentant 220 listes, qui postulent aux Assemblées populaires communales. Dans ce cadre, la wilaya d'Oran a pris toutes les dispositions en traitant, dans la durée réglementaire, les dossiers de candidature ayant abouti à la prononciation de 64 rejets de dossiers de prétendants de l'APW et 241 autres postulants aux Assemblées municipales. La wilaya d'Oran, à qui revient le droit de mettre en place les moyens matériels au profit des candidats, à l'effet de la campagne électorale, réquisitionné 39 stades, 46 salles de réunions, 20 places publiques, 21 salles omnisports et 614 lieux d'affichage. Cette règle de l'affichage réglementaire, est totalement bafouée, tout comme durant les élections passées. Malgré l'interdiction le frappant, phénomène de l'affichage sauvage, fait ravage un peu partout dans les villes, villages et douars, souillant les murs et les façades des commerces, des immeubles, des édifices publics.

Les candidats ayant fait campagne pendant trois semaines se retrouvent donc face-à-face le jour du 23 novembre pour se disputer pas moins de 1 030 904 électeurs inscrits au fichier électoral de la wilaya d'Oran, soit plus de 50% de la population d'Oran. En attendant, des candidats ne sont pas restés inertes, ils continuent à mener l'ultime bataille en sourdine, loin des regards de la Haute Instance de supervision des élections.