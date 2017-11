LES SOUSCRIPTEURS DE 34 WILAYAS CONNAÎTRONT LEURS SITES DÈS LA FIN NOVEMBRE Aadl2: "Faites vos choix!"

Par Saïd BOUCETTA -

Le siège de l'aadl à Alger

Le ministre dit ne pas ignorer les problèmes et évoquera des retards dans les travaux sur pas mal de projets, dont celui de Béjaïa où 4000 logements sont en souffrance.

Il est un fait indéniable, c'est que le poids du programme Aadl 2 n'a pas son pareil dans tous les autres départements ministériels. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, est objectivement en charge du dossier le plus lourd de la République, pour ce qu'il suscite comme réactions et attentes pour des centaines de milliers de citoyens. La moindre déclaration est prise au vol par l'ensemble des souscripteurs et leurs familles. Dans le lot, il y a forcément des mécontents. C'est dire que quels que soient les chiffres annoncés par Temmar, ils auront immanquablement un effet boomrang. L'information du jour, révélée, hier, par le ministre de l'Habitat concerne ceux, parmi les souscripteurs, qui sont en attente de connaître les sites où se construisent leurs logements.

On apprendra ainsi de la bouche du ministre que l'opération pour le choix des sites sera ouverte pour 66.000 logements du programme Aadl2. Les heureux bénéficiaires devront patienter jusqu'à la fin du mois en cours pour faire leur choix. Cette déclaration, le ministre l'a faite, hier, à l'occasion d'une visite d'inspection au siège de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (Aadl). Une visite surprise qui répond à la nécessité de donner le change à des Algériens qui pourraient douter de la volonté du gouvernement d'aller au bout du programme. Et pour cause, l'objet de la visite consiste à recueillir les impressions des citoyens.

Il y a dans la démarche du ministre une réelle détermination à redorer le blason d'une agence, dont le crédit commence à s'effriter, ces dernières années. En resservant l'effet d'annonce à des citoyens lambda, Abdelwahab Temmar apporte peut- être «le plus» qui manquait dans la communication du gouvernement sur le programme Aadl 2. Ce qu'il faut savoir sur les 66.000 logements c'est qu'ils sont répartis sur plus de 34 wilayas. Les plus grandes qui enregistrent une forte demande seront les premières concernées par cette phase de l'opération. Il reste que ce chiffre est assez loin des 230.000 unités programmées dans le cadre du programme Aadl2.

D'où certainement beaucoup de mécontentements en perspective dès décembre prochain. Cela illustre le formidable poids qui restera sur le dos du ministre pendant plusieurs années encore. Pour importants qu'ils puissent être, les chiffres du ministre laissent tout de même des milliers de souscripteurs sur leur faim, à l'image d'ailleurs des 12.900 logements, dont la réalisation débutera incessamment, à travers le pays.

Cela étant, le ministre dit ne pas ignorer les problèmes et évoquera des retards dans les travaux sur pas mal de projets, dont celui de Béjaïa où 4000 logements sont en souffrance. A ce propos, il promet des visites au niveau de tous «les points noirs» du programme. C'est là un engagement que de nombreux souscripteurs attendaient depuis un certain temps, puisqu'il a été constaté que des sites identifiés comme en situation d'avancement appréciable ne l'étaient pas en réalité. La promesse du ministre est donc une réponse directe aux sollicitations insistantes des souscripteurs en situation de stress, en raison de l'état d'abandon de quelques chantiers.

Les inspections envisagées par Temmar devront mettre le doigt sur ce qui ne va pas et accélérer les solutions. Il s'agira de lever les obstacles, s'ils existent, ou carrément sanctionner les entrepreneurs en charge de la réalisation. Le ministre joint l'acte à la parole et annonce les premiers contrôles à partir de dimanche prochain. Les équipes du ministère de l'Habitat iront là où s'édifient des cités Aadl 2. Il faut savoir que les wilayas qui accusent un retard sont déjà identifiées. Le ministre en cite trois, à savoir Tébessa, Mascara et Tissemsilt. Mais il est entendu que toutes ces mesures, bien qu'elles apportent des réponses aux questions de l'heure, ne feront pas baisser la pression qu'exerce la société sur l'Aadl et le ministère de l'Habitat. Mais de mois en mois, le gouvernement marque des points et avance inexorablement vers la fin du cauchemar. A ce propos, Temmar a annoncé pour la fin du mois en cours, l'attribution des décisions de pré-affectation à plus de 2700 bénéficiaires et la remise des clés à plus de 1500 autres à travers plusieurs wilayas». C'est un pas de plus d'autres suivront, sous la pression certes, mais l'aventure de l'Aadl 2 aura une fin heureuse pour les centaines de milliers de familles algériennes.