LES IMPORTATIONS STAGNENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ EN 2016-2017 La grâce du baril

Par Mohamed BOUFATAH -

Remontée spectaculaire du baril

Le déficit commercial a reculé à 9,5 milliards sur les 10 premiers mois de 2017 grâce au redressement des cours du baril.

Le baril de pétrole continue de limiter les dégâts, dans un contexte où les prix de l'or noir ont repris des couleurs. Les hydrocarbures qui continuent à représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger avec 94,8% du volume global des exportations, contribuent à limiter la casse. Il faut aussi souligner que la fiscalité ordinaire demeure tributaire des importations à travers le recouvrement de la TVA, l'IBS et la TIC. Elles(hydrocarbures...Ndlr) s'établissent à 27,18 milliards de dollars durant les dix premiers mois de l'année en cours, contre 23,04 milliards de dollars sur la même période de 2016. Cette hausse de 4,14 milliards de dollars correspond à une augmentation de près de 18%, dans le sillage d'un redressement des cours mondiaux de pétrole. Globalement, les exportations ont nettement augmenté à 28,67 milliards de dollars sur la période suscitée contre 24,5 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de près de 4,2 milliards de dollars, selon les données du Cnis des douanes. Sur un autre plan, la mise en oeuvre du régime des licences d'importation depuis le début de l'année 2016, n'a pas contribué à réduire les importations.

D'ailleurs, elles sont restées stagnantes en s'établissant à 38,18 milliards de dollars contre 38,88 milliards de dollars, soit une insignifiante baisse de l'ordre de 700 millions de dollars, précise la même source. Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 9,5 milliards de dollars sur la période sus-indiquée contre un déficit de 14,4 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 4,9 milliards de dollars correspondant à un recul de près de 34%, a-t-on également appris auprès des douanes. Quant au taux de couverture des importations par les exportations, il est passé à 75% contre 63% à la même période de l'année précédente. Demeurant toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1,49 milliard de dollars, soit une hausse de 3,4% par rapport à la même période 2016. D'après certains observateurs, l'ajustement régulier du taux de change, est suffisant pour réduire la facture des importations. Selon des économistes, on s'oriente vers un déficit commercial de l'ordre de 10 milliards de dollars, sur l'ensemble de l'année 2017. Le déficit de la balance des paiements devrait atteindre entre 17 et 18 milliards de dollars et les réserves de changes vont diminuer de ce même montant en passant largement sous la barre des 100 milliards de dollars. En outre, pour ce qui est des importations, il est constaté que les produits ayant connu une augmentation de la facture sont les produits alimentaires, les produits énergie et lubrifiants, les biens d'équipement agricoles et les demi-produits. Par contre, des baisses d'importations, ont été enregistrées pour les biens d'équipements industriels en s'établissant, les biens de consommation non alimentaires et les produits bruts. Plus de 60% des importations ont été payés par cash, 35% autres ont été financés par des lignes de crédits, tandis que les comptes en devises propres ont été utilisés pour des importations de 6 millions de dollars. Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement à près de 1,37 milliard de dollars. Concernant les partenaires commerciaux, il est relevé que les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours des 10 premiers mois de 2017, ont été respectivement l'Italie, suivie de la France, de l'Espagne, des Etats-Unis et du Brésil. Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête, suivie de la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.