IL INVITE LES ALGÉRIENS À SE RENDRE AUX URNES Bensalah s'implique dans la campagne

Par Nadia BENAKLI -

Le président du Conseil de la nation

Bensalah fait dans la mobilisation. Le président du Conseil de la nation invite les Algériens à se rendre en force aux urnes pour remplir leur devoir civique.

«Le bureau du Conseil de la nation appelle les citoyennes et les citoyens à faire de ces élections un événement national à travers l'affluence sur les bureaux de vote pour élire leurs représentants dans les Assemblées communales et de wilaya», a indiqué le président du Sénat dans un communiqué rendu public hier, à l'issue d'une réunion qu'il a convoquée à l'intention des chefs des groupes parlementaires.

La sortie de Abdelkader Bensalah intervient au lendemain de la clôture de la campagne électorale qui a duré 21 jours. Le deuxième homme politique de l'Etat a saisi cette période de silence pour faire passer le message de mobilisation. «Voter est une manière d'exprimer sa fierté d'appartenir à chacune des régions qui composent ce grand pays», indique l'institution dans son communiqué.

Le Sénat estime que le jour de vote «les citoyens vont se tourner vers l'avenir en choisissant les femmes et les hommes qui assumeront la responsabilité et se consacreront au service des citoyens».

Bensalah a rassuré sur la transparence des élections qui traduit, selon lui, «la voie du développement et le chemin initié par le président pour instaurer la bonne gouvernance et approfondir la pratique démocratique et la construction de l'Etat de droit à travers des réformes progressives sous les auspices du président Abdelaziz Bouteflika». Qualifiant l'échéance d'événement national grandiose, Bensalah témoigne que «les élections locales incarnent clairement l'enracinement et l'encrage de l'acte électoral démocratique vu qu'elles consacrent la volonté populaire».

Le Conseil de la nation salue les moyens et les efforts déployés par les pouvoirs publics pour la réussite de ces élections. Comme il exprime sa satisfaction sur le nombre des partis et des listes indépendances qui sont en concurrence et qui ont fait preuve de maturité politique.

Afin de protéger le rôle des instances locales, «des dispositions ont été introduites dans la nouvelle Constitution qui permettent de renforcer le processus démocratique à travers des garanties sans précédent liées à l'intégrité et la transparence des élections». Devant une campagne électorale morose marquée par un désintérêt total des citoyens, le Sénat s'implique pour apporter sa contribution dans la mobilisation des citoyens à se rendre aux urnes.