EN PARTENARIAT AVEC BOMARE COMPANY LG inaugure son usine de smartphones à Alger

Par Salim BENALIA -

L'inauguration de la première usine de montage d'une multinationale dans le pays, place LG Electronics Algérie en tête des entreprises versées dans la production locale, avec tout ce que cela implique comme création d'emplois, de formation des ressources locales et de transfert de technologie.

Le géant sud-coréen de l'électronique LG vient d'inaugurer son unité d'assemblage de smartphones, à Ouled Chebel, dans la localité de Birtouta, banlieue ouest de la capitale. C'est là une première, car aucune marque internationale de téléphones mobiles dans notre pays n'a encore franchi ce pas décisif. L'événement a eu lieu en présence des premiers responsables de LG électronics Algérie, notamment Pilwon Jung, DG et Yacine Khellaf, directeur commercial de téléphonie mobile.

Outre le DG de Bomare Company, Ali Boumédiène, l'inauguration a également vu la présence de l'ambassadeur de Corée en Algérie et celle du wali d'Alger Abdelkader Zoukh. Ce nouvel investissement, lancé avec son partenaire algérien, Bomare Company, permettra de produire progressivement une large gamme de téléphones intelligents au label LG et rigoureusement aux normes internationales de qualité. annonce-t-on. «Les modèles en question seront compris dans une fourchette de prix allant de 15.000 DA à 34.000 DA et répondront aux attentes des clients algériens», précise Yacine Khellaf. Ainsi, et après avoir élargi, en juillet dernier, sa production de téléviseurs en incluant la gamme de TV Oled, laquelle est une haute technologie, toujours en partenariat avec Bomare Company, LG electronics Algérie étend ainsi ses investissements en Algérie dans le domaine de la téléphonie mobile, avec à la clé un transfert certain de technologie. A ce stade de son parcours sur le sol algérien, LG Electronics Algérie, prouve une nouvelle fois qu'il adhère pleinement à la feuille de route gouvernementale visant à encourager l'investissement productif dans notre pays.

Le premier responsable de Bomare Company Ali Boumédiène a, en marge de cette inauguration, appelé à aller vers un cluster d'entreprises et créer un écosystème, lequel permettra à terme d'aller vers la recherche et le développement.» et d'ajouter: «Nous devons aller au-delà du simple business et favoriser un réel transfert de technologie. L'objectif ultime consiste à créer un laboratoire en Algérie et aller vers d'autres produits et d'autres technologies.» Ali Boumédiène a poursuivi en indiquant que l'actuel investissement mené avec LG passera incessamment du SKD et ira vers le CKD en 2018.

Le même intervenant a invité les pouvoirs publics à élaborer un cahier des charges, incitant les producteurs à tendre vers cet objectif. Bomare Company emploie 750 personnes en direct. Ce nombre atteindra les 1100 employés vers fin 2018 a indiqué Ali Boumédiène. «LG est la première marque globale qui s'engage dans la production locale de smartphones», a pour sa part déclaré Pilwon Jung. «Après avoir développé l'activité TV et notamment l'Oled, voilà que nous passons aux smartphones.», a-t-il poursuivi, tout en annonçant le passage prochain au système de production CKD. Le wali d'Alger Abdelkader Zoukh, a enfin félicité les deux partenaires pour leur dynamique partenariat, lequel est couronné par cette ultime réalisation qu'est l'unité de smartphones. «Je suis très heureux d'assister à l'inauguration de cette unité de production de smartphones sur le sol de la capitale, Alger. C'est merveilleux!» a-t-il clamé. Et d'ajouter: «La création de 750 postes d'emplois c'est encore merveilleux, car cela dénote de la création de la richesse et participe au développement économique du pays.» «Je félicite les deux parties pour leur engagement d'aller vers le taux d'intégration de 40% et leur volonté de produire de la pièce et le transfert de technologie dans une Algérie, cette grande porte vers l'Afrique», a-t-il conclu en soulignant qu'il est moralement actionnaire de toute entreprise qui veut investir en Algérie.

L'usine de Ouled Chebel produit une moyenne de 5000 téléphones portables par jour.