APRÈS AVOIR DÉCOUPÉ DEUX CHATS ERRANTS Il dépèce une femme et jette les morceaux dans la rue

L'affaire de la femme quinquagénaire tuée et démembrée avant-hier dans la commune d'El Madania commence à livrer ses premiers secrets. Selon plusieurs témoins, le tueur était un marchand qui vendait des oeufs dans le quartier où se sont déroulés les faits. Expulsé, il y a quelques années, d'Angleterre, l'homme était dépressif depuis son retour au pays, il y a une quinzaine de jours et avait arrêté son activité commerciale. Lundi matin, l'auteur présumé du crime est sorti de son domicile portant une arme blanche. Il a commencé par découper en plusieurs morceaux deux chats errants, suscitant la peur et l'inquiétude chez les habitants de ce quartier. Les mains ensanglantées, il a continué à marcher avant de s'introduire dans la maison de la victime, une de ses voisines. A l'intérieur, il s'acharne sur celle-ci en lui tranchant la gorge, en la lacérant plusieurs fois et en découpant plusieurs morceaux de son corps. «Il a commencé à crier, puis a sauté au-dessus du mur (du domicile de la victime, ndlr). Il a tué la victime, puis a commencé à découper son corps et à jeter les morceaux dans la rue», a raconté un témoin de la scène.

Le tueur a donné du fil à retordre aux policiers qui ont dû le neutraliser avec des charges électriques de pistolets Taser. Selon les premiers éléments de l'enquête, cela fait à peine deux semaines qu'il serait rentré au pays, après son expulsion de la Grande-Bretagne, où il était en prison pour séjour irrégulier.