La blogosphère a horreur du vide

Par Brahim TAKHEROUBT -

Jusqu'à quand les pouvoirs publics resteront-ils dans cette posture d'une communication défensive, de réaction à...?

«Quand on lui montre la lune, l'imbécile regarde le doigt», dit le proverbe chinois. Alors que le pays est sérieusement attaqué via le Net, on en est encore à se demander si l'auteur de l'attaque a perçu de l'argent pour sa tâche, on pèse et on soupèse son degré de patriotisme, s'il est activé ou non par la «main de l'étranger», entre-temps son «forfait» commet des ravages politiques. Jusqu'à quand les pouvoirs publics resteront-ils dans cette posture d'une communication défensive, de réaction à...? Dangereusement, cela tend à devenir une tradition, à la veille de chaque échéance électorale, des youtubeurs font le buzz en postant des vidéos d'une rare violence qui, si elles ne sabordent pas le processus électoral, ont en tous cas une influence sur le taux de participation. On a vu le «film» se reproduire à la veille des législatives du 4 mai dernier et le même scénario s'est répété à la veille des élections locales qui se dérouleront demain. Entre les deux scrutins qu'ont-ils fait les pouvoirs publics pour parer à ces attaques? Rien, absolument rien, sinon entamer une recherche sur le slogan de campagne et confectionner les images à mettre sur les affiches électorales... et encore avec une rare indigence. On se rappelle du scandale des photos «piquées» d'ailleurs, lors des dernières législatives. La blogosphère ayant horreur du vide, l'espace doit bien être occupé. L'Etat algérien manque-t-il de moyens, de ressources humaines créatives, novatrices pour anticiper sur de pareils aléas? La question mérite d'être posée car le phénomène dépasse le cadre strictement électoral. Il s'agit d'une guerre -au sens propre du mot- de communication sur le Net qu'il va falloir mener. La riposte algérienne est désormais une nouvelle exigence sécuritaire. De par le monde, tous les Etats se dotent de cybercommandements. La Chine, la Russie et la France vont même plus loin puisqu'elles en font carrément des stratégies au niveau militaire. L'armée française se dote d'un véritable commandement interarmées, cyberdéfense, avec 2600 personnes à son service. Le budget et les effectifs sont de très loin plus nombreux aux Etats-Unis où le Pentagone a déjà installé le cybercommandement et l'on évoque des cybergénéraux aux galons virtuels.

A défaut de tanks massés aux frontières et des millions de soldats dans des tranchées, la nouvelle guerre impose ses propres exigences: elle sera menée par les hommes politiques, les hommes de culture, les intellectuels, les penseurs et les journalistes. Quant aux victimes, ce seront des civils, mais très rarement des militaires. La question cruciale est de ficeler et vite une stratégie pour lutter contre de véritables attaques via le Net. C'est même une urgence nationale.