ROUÏBA, DAR EL BEÏDA, CHÉRAGA ET BIRTOUTA La Gendarmerie traque les réseaux du mal

Par Brahim TAKHEROUBT -

Drogue, psychotropes sont le lot quotidien de ces prises impliquant particulièrement des jeunes.

Sans répit, les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger traquent les réseaux du mal. Récemment, ils ont traité deux affaires distinctes qui ont conduit au démantèlement de deux réseaux criminels à Birtouta et à Rouiba, a indiqué hier, un communiqué de ces mêmes services. Le premier réseau criminel, spécialisé dans le trafic de drogue et de comprimés psychotropes, composé de trois individus, a été démantelé, suite à des informations parvenues à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Ouled Chebel, faisant état de la présence d'une quantité de kif traité et de comprimés psychotropes dans le domicile de l'un des suspects âgé de 22 ans qui comptait la vendre en compagnie de ses deux autres acolytes âgés de 19 et 27 ans. Les mis en cause ont été arrêtés au niveau de la commune de Ouled Chebel, précise-t-on de même source. Près de 150 g de kif traité, 220 comprimés psychotropes de différents types, des armes blanches et deux bombes lacrymogènes ont été saisis dans le domicile du premier suspect, ajoute le communiqué. Le deuxième réseau criminel constitué de deux individus a été démantelé au niveau du territoire de Rouïba à la suite d'informations interceptées par les services de la Gendarmerie nationale faisant état de la présence de deux suspects (32 et 27 ans) s'adonnant au trafic de drogue et de comprimés psychotropes. Les deux accusés ont été arrêtés en flagrant délit par les éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi 130 comprimés psychotropes de différents types et 70 g de kif traité, outre un fusil harpon et des armes blanches, indique-t-on de même source. Après le parachèvement de l'enquête, les mis en cause ont été présentés à la justice puis mis en détention provisoire à l'Etablissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach, conclut le communiqué. Il y a deux semaines, la même opération a été menée par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale. En effet, 11 trafiquants de drogue ont été arrêtés où il a été saisi 1 123 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes menées dans la wilaya d'Alger. Dans un communiqué, les unités de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs, Birtouta, Douéra, Dar El Beïda et Chéraga ont arrêté 11 trafiquants de drogue et saisi 1 123 comprimés psychotropes, outre la saisie de 725 g de kif traité. Après l'ouverture d'enquêtes approfondies pour démasquer le principal fournisseur de ces stupéfiants, «les individus arrêtés ont été présentés aux autorités judiciaires et mis en détention au sein d'établissements pénitentiaires». Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan tracé par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale pour «lutter contre ce fléau, une série de mesures préventives ont été prises visant à sensibiliser aux dangers de ce phénomène sur l'individu et la société». «Un plan spécial a été mis en place qui souligne la nécessité de lutter contre les trafiquants de drogue et de comprimés psychotropes, afin de mettre un terme à leurs activités criminelles. Le travail effectué à cet effet a permis le démantèlement de plusieurs réseaux spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes», relève la même source.