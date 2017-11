POUR HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PRÉMÉDITATION Deux criminels arrêtés à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Deux malfaiteurs ont été arrêtés par les forces de la police du 7ème arrondissement, suite à une enquête déclenchée depuis plusieurs jours. Les mis en cause sont accusés d'homicide volontaire avec préméditation et de constitution d'association de malfaiteurs dans l'intention de commettre des crimes, selon un communiqué de la police. Les faits remontent à quelques jours, quand les forces de la police reçoivent un appel téléphonique selon lequel un homme inconscient a été projeté d'un véhicule de marque Peugeot 208. Aussitôt alertés, les éléments de la police se sont déplacés sur les lieux pour constater les faits et découvrir la victime dans un état effroyable suite aux coups qu'elle avait reçus. Cette dernière a été transportée en urgence au CHU où elle sera admise au service de neurologie. Restée inconsciente, la victime rendra l'âme, suite à ses blessures jugées très graves.

Les investigations lancées par les services de la police ont permis d'identifier les coupables et auteurs du crime pour qu'ils soient arrêtés. Les deux criminels ont été présentés devant la justice et placés sous mandat de dépôt.