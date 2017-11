SÉMINAIRE SUR LA VEILLE STRATÉGIQUE DANS L'INDUSTRIE L'autre maillon qu'il faut développer

Par Madjid BERKANE -

Mettre en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu

Le jumelage entre l'Algérie et l'UE dans le secteur de l'industrie a pour objectif de stimuler l'innovation technologique et valoriser les ressources humaines.

La veille stratégique dans le secteur de l'industrie est le thème du séminaire qu'a organisé, hier, le ministère de l'Industrie et des Mines en collaboration avec l'Union européenne, à Alger. Inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association (P3A), le séminaire a vu la présentation de plusieurs conférences et communications traitant de la thématique de la veille stratégique. S'exprimant en marge du séminaire, Hocine Bendiff, directeur des études portant sur la veille stratégique et systèmes d'information au ministère de l'Industrie et des Mines a fait savoir que ce jumelage ayant débuté au mois de septembre 2016 s'étalera sur deux ans, soit jusqu'au mois de septembre 2018. Ce jumelage a pour objectif, indiquera Hocine Bendiff, «de stimuler l'innovation technologique et valoriser les ressources humaines, ainsi que le potentiel industriel, à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique». Ce jumelage qui s'ajoute à de nombreux jumelages initiés jusque-là entre l'Algérie et l'UE dans plusieurs secteurs, ambitionne aussi «de renforcer le système national de l'innovation et de contribuer au développement de sa bonne gouvernance et de qualité des politiques qu'il mettra en oeuvre, ainsi que la diversification de l'économie nationale et de la mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu, pour mettre l'économie sur le sentier de la croissance». Enumérant en outre, les résultats obligatoires assignés à ce jumelage mobilisant 1450.000 euros, le directeur des études auprès du ministère de l'Industrie et des Mines a indiqué qu'ils sont au nombre de quatre. Le premier résultat obligatoire à atteindre, est la mise en place d'une stratégie d'innovation industrielle au profit du ministère de l'Industrie et des Mines. Le second est celui de lancer des études et de recueillir des notes et analyses stratégiques suivant les standards internationaux. Pour ce qui est du troisième résultat, le conférencier a indiqué qu'il s'agit de mettre en place un réseau des structures d'appui aux PME et un processus de création des pôles industriels comme outils de développement économique territorial et de l'innovation industrielle.

Le quatrième résultat est de faire profiter des cadres du ministère de l'Industrie et des Mines du savoir-faire des experts européens en la matière. S'exprimant par ailleurs sur les résultats réalisés jusqu'ici, Hocine Bendiff a fait observer que le ministère de l'Industrie et des Mines et l'UE sont arrivés à cerner les grands axes de cette stratégie et recueillir toutes les informations en termes de l'innovation industrielle engagées. L'autre résultat est la mise en place d'un grand pôle agroalimentaire dans la région de Mitidja. Prenant la parole, la chef du projet de la veille stratégique du côté de l'UE, Françoise Roure, a souligné qu'outre les objectifs sus-cités, ce jumelage a aussi pour objectif de promouvoir toutes les voies visant l'encouragement de la veille stratégique au sein des entreprises. Cet encouragement doit cibler les recherches scientifiques et celles se déroulant au niveau des instituts spécialisés.

Pour Françoise Roure, l'Algérie a besoin grandement de cette stratégie, particulièrement en cette période où l'Algérie compte réellement engager le projet de diversification de son économie. A noter que la particularité de ce jumelage est que pour la première fois l'Algérie s'engage avec trois pays de l'UE, à savoir (la France, la Finlande et l'Espagne). A relever que tous les intervenants se sont accordés à dire que la veille stratégique dans le secteur de l'industrie consiste à recueillir dans un premier temps le maximum d'informations, à les protéger ensuite et les promouvoir en dernier.