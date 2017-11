L'UGCAA A TRACÉ UN PROGRAMME SPÉCIAL Les commerçants vont assurer la permanence

Les commerçants sont aussi mobilisés! L'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) a indiqué que toutes les mesures avaient été prises pour assurer la permanence durant les élections locales d'aujourd'hui. Le secrétaire général de l'Ugcaa, Salah Souilah, a précisé qu'en prévision de cette joute électorale «toutes les mesures ont été prises pour assurer la permanence avant et après le scrutin» par la mobilisation des commerçants qui ont été invités à ouvrir leurs commerces normalement pour éviter toute pénurie de biens et de services. L'Ugcaa a mobilisé l'ensemble de ses structures et bureaux communaux et de wilaya et tous ses cadres à l'effet de réunir les conditions à même de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral et de veiller à assurer le service public durant cette période, a fait savoir le responsable. Souilah a invité tous les commerçants, artisans et prestataires de services (boulangers, transporteurs, vendeurs de produits d'alimentation générale et marchands de fruits et légumes) affiliés à l'Ugcaa à assurer la permanence et contribuer ainsi au succès de ce rendez-vous électoral.