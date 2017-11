LA RASD AU SOMMET UA-UE La position de l'UA acceptée par tous les membres

«La position de l'Union africaine (UA) sur la participation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au 5ème Sommet UA-UE prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan est acceptée par l'ensemble de ses membres», a affirmé hier à Bruxelles le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. «Je me suis rendu au Maroc où j'ai rencontré le roi Mohammed VI. Nous avons discuté (de la participation africaine au sommet UA-UE) et de ce côté, la position de l'UA est acceptée par l'ensemble de ses membres», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, tenue en marge de la Conférence de haut niveau «vers un partenariat renouvelé avec l'Afrique».